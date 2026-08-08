Karvinské moře získá nové gastro zázemí s vyhlídkovou terasou

Vodní nádrž Karvinské moře nabídne návštěvníkům nové občerstvení v podobě gastro kontejneru s vyhlídkovou terasou. Provoz zařízení v rekreační lokalitě u Darkova, která vznikla v důsledku hlubinné těžby černého uhlí a následných poklesů půdy, by měl začít během několika dnů. Součástí zázemí bude také půjčovna lodiček a paddleboardů. Vše přibližně za 2,6 milionu korun. ČTK to dnes řekla mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
"Po usazení modulů na připravené základy pokračují dokončovací práce, například propojení jednotlivých částí, dokončení interiéru, osazení dřevěných prvků, schodiště a zábradlí. Dokončit se má také pochozí terasa na střeše," řekla mluvčí.
Gastro zázemí tvoří dva upravené moduly, každý o rozměrech přibližně šest krát 2,5 metru. Jeden slouží jako bistro, druhý jako technické a skladové zázemí. Součástí objektu je venkovní točité schodiště vedoucí na horní terasu s výhledem na vodní plochu. Interiér je zateplený a klimatizovaný.
"Lidé dnes nechtějí jen místo na koupání nebo procházku. Chtějí zde trávit delší čas a mít i příjemné zázemí. Právě proto jsme zajistili rozšíření služeb u Karvinského moře o nový gastro provoz," uvedl náměstek primátora Andrzej Bizoň (nestr. za SOCDEM).
O umístění gastro kontejneru město uvažovalo už loni. Společně s provozovateli ale počkalo na vybudování elektrické přípojky přímo v lokalitě. Provozovatelé chtějí mít otevřeno od 10:00 do 21:00 a do budoucna by chtěli provozovat občerstvení i v zimě.
Karvinské moře má rozlohu přibližně 32 hektarů a v nejhlubších místech dosahuje hloubky až 25 metrů. Vzniklo v důsledku hlubinné těžby černého uhlí a následných poklesů půdy. Oblast Darkova se od roku 1991 postupně propadala, místy až o 1,5 metru ročně. Poklesy vytvořily rozsáhlou prohlubeň, která se následně naplnila spodní vodou. Lokalita dnes slouží jako rekreační zóna a město chce v jejím rozvoji pokračovat. Plánuje například dokončit výstavbu druhého parkoviště.