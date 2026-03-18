Ruch v posledním dole na Karvinsku. Staví tam speciální hráze, pak šachtu zasypou

Darek Štalmach
  10:02aktualizováno  10:02
S pytli plněnými speciální směsí nyní místo uhlí manipulují v podzemí Dolu ČSM na Karvinsku horníci dříve těžební společnosti OKD. Po lednovém konci těžby tak připravují definitivní ukončení provozu šachty, kterému právě předchází stavba výbuchuvzdorných hrází.

„Za dobu existence Dolu ČSM zde vzniklo 1 100 kilometrů důlních chodeb, z čehož po ukončení těžby bylo funkčních už jen zhruba 52 kilometrů,“ přiblížil současné dění David Hájek, ředitel útlumu a současně závodní dolu.

„Tyto chodby uzavíráme výbuchuvzdornými hrázemi, kterých bude zapotřebí celkem 87. Nyní jich máme hotovo 57, zbylé hráze dostavíme do konce července,“ doplnil Hájek.

To v praxi znamená, že se jednotlivé chodby, které v podzemí zbyly, postupně oddělují od těžních jam, kterými bude OKD v budoucnu těžit důlní plyn.

Celý proces technické likvidace, který má být podle předpokladů dokončen na přelomu let 2028 a 2029, vyjde na 3,3 miliardy korun, OKD si na tyto náklady ještě v době těžby vytvořilo finanční rezervu.

Podzemí Dolu ČSM u Karviné ani po ukončení těžby černého uhlí zcela neutichlo. Nyní tam horníci z OKD z pytlů se speciální směsí staví výbuchuvzdorné hráze. (18. března 2026)
„Momentálně dochází k vyplňování prostoru pro přípravu stavby hráze. Spotřeba materiálu v průměru bývá okolo 26 tun, ale v tomhle případě je to jedna z těch větších hrází – počítáme zde až okolo sto tun materiálu,“ popisuje přímo v podzemí stavbu jedné z největších hrází, u náraziště na 4. patře, požární technik dolu ČSM Břetislav Hlavička.

Na vybudování aktuální hráze mají horníci podle projektu vyhrazen přesně jeden měsíc, přičemž tato konkrétní hráz má být hotová do konce března.

Celkově musí horníci v rámci celého dolu, tedy na lokalitách ČSM Jih i ČSM Sever, vybudovat 87 podobných bariér. „Technickou likvidací uzavřeme Důl ČSM trvale a bezpečně, aby nedocházelo k ohrožení lidí, majetku ani životního prostředí a abychom stabilizovali důlní prostory,“ vysvětlil důvod těchto kroků ředitel David Hájek.

Zatímco v letech 1968 až 2026 se z dolu ČSM vyvezlo přes 124 milionů tun černého uhlí, nyní začne proces opačný. V průběhu srpna a září bude zahájen zásyp obou výdušných jam, do kterých se nasype 180 tisíc tun kameniva.

„Výdušné jámy budou zlikvidovány nezpevněným zásypem, což znamená, že se jámy vyplní kamenivem a v povrchové části uzavře betonovou zátkou,“ upřesnil další postup při uzavírání šachty Petr Škorpík, náměstek důlně-technických služeb.

V červnu se definitivně zastaví hlavní ventilátory v lokalitě Jih, v září bude následovat i Sever.

Úvodní jámy však zcela nezaniknou. Budou sloužit jako plynové kolektory pro budoucí těžbu důlního plynu a jeho odsávání. Což bude sloužit jako jeden ze zdrojů příjmů OKD, navíc se těžbou plynu zabrání i jeho nežádoucímu úniku na povrch.

Horní části jam budou v úrovni nejvyššího patra uzavřeny betonovou jámovou zátkou, přičemž prostor nad ní se až po povrch vyplní cemento-popílkovou směsí. Plavení této směsi začne na konci letošního roku a potrvá až do konce roku 2027.

Ukončením těžby, která v regionu trvala téměř 250 let, se mění i zaměření samotné společnosti OKD. Ta má nyní 710 kmenových zaměstnanců a po ukončení provozu úpravny uhlí, ke kterému došlo koncem února, se hodlá věnovat mimo jiné i energetice a developmentu.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

