Karvinský magistrát zaregistroval pro komunální volby všech osm kandidátek

Karvinský magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby všech osm podaných kandidátních listin, žádnou neodmítl. Čísla se budou losovat příští týden. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Monika Danková. Před čtyřmi lety kandidovalo o jeden subjekt méně. Volby budou 9. a 10. října.
Některá politická uskupení už oznámila své lídry. Primátor Jan Wolf, který figuruje v korupční fotbalové aféře, byl před čtyřmi lety zvolený za SOCDEM (tehdy se strana jmenovala ČSSD). Letos bude v čele sdružení politických stran a nezávislých kandidátů Žijeme pro Karvinou.
STAN, ODS, Piráti a TOP 09 budou kandidovat v koalici Srdcem pro Karvinou, jejímž lídrem bude bývalý poslanec Petr Letocha (STAN). Lídrem Nových lidovců, KDU-ČSL a dalších Karviňáků bude Tomáš Hejda. Hnutí ANO povede podnikatel Petr Koval. V čele kandidátky KSČM bude Tomáš Gallik. SPD povede do voleb Ladislav Hammer. Kandidátky podaly také ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie a uskupení Změna pro Karvinou.
Před čtyřmi lety vyhrála volby v Karviné tehdejší ČSSD (nyní SOCDEM), která v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu získala 23 mandátů. Druhé ANO získalo deset mandátů, čtyři zastupitele má SPD a po dvou KSČM a Spolu. V Karviné funguje koalice SOCDEM a hnutí ANO.
Zaregistrované politické subjekty pro komunální volby v Karviné v roce 2026 a oznámení lídři:
Název volebního uskupení Lídr 2022 Lídr 2026
ANO Martin Gebauer Petr Koval
Svoboda a přímá demokracie (SPD) Ladislav Hammer Ladislav Hammer
Starostové a nezávislí (STAN) Lukáš Němeček -
SOCDEM (dříve ČSSD) Jan Wolf -
KSČM Miroslav Hajdušík Tomáš Gallik
Česká pirátská strana Zuzana Klusová -
Spolu Roman Hamrus -
ČSSD - zatím není známo
Noví lidovci, KDU-ČSL a další Karviňáci - Tomáš Hejda
Srdcem pro Karvinou - koalice STAN, ODS, Pirátů a TOP 09 - Petr Letocha
Změna pro Karvinou - zatím není známo
Žijeme pro Karvinou - Jan Wolf
Zdroj: Magistrát Karviné, politické strany a hnutí