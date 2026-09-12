Karvinští kandidáti se přou o podobu města po konci těžby černého uhlí

Karvinští kandidáti na primátora se před říjnovými komunálními volbami shodují, že konec těžby uhlí představuje pro město zásadní změnu. Liší se ale v představách, jak ji využít. Vedle hlavního tématu transformace odpovídali ČTK také na další dvě otázky: jaké považují za hlavní úkoly města a zda jsou ochotni město kvůli nim zadlužit a s kým jsou připraveni po volbách spolupracovat. Zatímco současné vedení zdůrazňuje především investice, pracovní místa a rozvoj území po těžbě, další kandidáti kladou větší důraz také na cestovní ruch, bydlení, školství, služby či využití bývalých dolů. Ve městě kandiduje celkem osm subjektů. KDU-ČSL odpovědi nedodala.
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochotni kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
Jan Wolf (Žijeme pro Karvinou)
Hlavním úkolem je dokončit klíčové projekty, například areál Lodiček, zámecké Konírny, Ekocentrum nebo nový univerzitní kampus. Pokračovat chceme v rozvoji cyklostezek, připravit novou školku v Loukách a udržet vysoký standard sociálních služeb. Důležité je také vytvářet podmínky pro investory a developery, aby vznikala nová pracovní místa a moderní bydlení. Karviná hospodaří bez dluhů a takto chceme pokračovat. Investice chceme financovat z přebytků rozpočtu a dotačních titulů pro transformaci regionu.
Petr Koval (ANO)
Za hlavní úkol považujeme připravit Karvinou na budoucnost po uhlí tak, aby byla ekonomicky silnější, bezpečná a atraktivní pro život. Nechceme zvyšovat místní poplatky ani daň z nemovitosti. Peníze chceme hledat v efektivnějším hospodaření města, maximálním využití evropských a státních dotací a zapojení externích odborníků. Rozvoj města podle nás nemá být založen na vyšším zatížení obyvatel, ale na lepším využití dostupných zdrojů a prostředků určených na transformaci.
Petr Letocha (Srdcem pro Karvinou)
Hlavním úkolem je připravit Karvinou na život po uhlí a vytvořit nová pracovní místa, zejména v cestovním ruchu. Vzhledem k příjmům města nepovažujeme za nutné Karvinou zadlužovat. Chceme maximálně využívat vlastní zdroje města, evropské, národní a transformační fondy a zároveň zapojovat soukromé investory. Důležité je podle nás spojit veřejné peníze s investicemi soukromého sektoru tak, aby město dokázalo rozvíjet nové ekonomické příležitosti bez zbytečného zatěžování rozpočtu.
Tomáš Gallik (KSČM)
Hlavním úkolem bude podle nás zvládnout spravedlivou transformaci města a všechny procesy spojené s ukončením těžby. Karviná se musí proměnit z regionu závislého na těžbě v moderní, udržitelnou a ekonomicky silnou oblast. Prioritou je přitom nezadlužovat město. Chceme, aby se veřejné prostředky využívaly odpovědně a aby transformace nebyla jen krátkodobou reakcí na konec těžby, ale dlouhodobým přerodem regionu, který vytvoří podmínky pro jeho další rozvoj.
Ladislav Hammer (SPD)
Chceme, aby Karviná byla městem, kde se dobře žije a pracuje a které bude mít perspektivu i pro další generace. Investovat chceme svědomitě a současně naplno využívat dotační možnosti. Nejdříve chceme využít vlastní zdroje a zachovat zdravé městské finance. Zadlužení podle nás není cesta. Peníze proto chceme hledat především ve vlastním rozpočtu a v dotacích. Základem má být odpovědné hospodaření, nikoli zadlužování města kvůli investicím, jejichž přínos by nebyl dostatečný.
David Jelínek (ČSSD)
Za hlavní úkol považuji připravit Karvinou na novou etapu po skončení těžby a vytvořit z ní moderní evropské město. Chci podpořit příchod nových investorů, kvalitní pracovní místa a podnikání, ale zároveň dostupné bydlení, infrastrukturu a služby. Peníze mají přicházet především z odpovědného hospodaření, úspor a evropských, státních a transformačních fondů. Zadlužení principiálně nevylučuji, pokud financuje dlouhodobě přínosnou investici a město ji dokáže bezpečně splácet. Zadlužování samo o sobě ale smyslem není.
Karin Szcyrbová (Změna pro Karvinou)
Hlavním úkolem je oživení a omlazení Karviné. Město podle nás dlouhodobě trpí následky útlumu těžby, odchodem mladých a vzdělaných lidí i nedostatkem kvalitních pracovních míst. Současně je nutné myslet na stárnoucí obyvatele, dostupné bydlení, sociální služby a nedostatek lékařů. Karviná má strategickou polohu, lázně a univerzitní zázemí, které chce využít pro podnikání a nové investice. Zbytečnému zadlužování se bráníme; přednost mají dotace, spolupráce se soukromým sektorem a efektivnější využití stávajících zdrojů.
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Jan Wolf (Žijeme pro Karvinou)
K povolebním jednáním chceme přistupovat s respektem k výsledkům voleb a vůli voličů. Jsme připraveni jednat a spolupracovat se všemi kandidujícími subjekty, které mají zájem o konstruktivní rozvoj Karviné. Podmínkou je pro nás společná priorita bezpečného, prosperujícího a stabilního města. Nechceme tedy předem uzavírat dveře konkrétním stranám, rozhodující pro nás bude jejich ochota podílet se na praktickém rozvoji města a hledat řešení, která budou odpovídat jeho potřebám.
Petr Koval (ANO)
Po volbách budeme hledat především programovou shodu, nikoli funkce. Jsme připraveni spolupracovat s těmi, kteří budou chtít skutečně řešit problémy Karviné, zejména bezpečnost, bydlení, dopravu, pracovní místa, rozvoj města a jeho budoucnost po uhlí. Rozhodující pro nás proto nebude pouze stranická značka, ale konkrétní program a ochota prosazovat řešení, která budou mít pro město praktický přínos. Povolební spolupráci chceme stavět především na společných prioritách.
Petr Letocha (Srdcem pro Karvinou)
Jsme připraveni spolupracovat se všemi demokratickými stranami a uskupeními, se kterými najdeme shodu na rozvoji Karviné a našem programu. Důležitější než stranické značky pro nás budou konkrétní program a lidé. Spolupráci si naopak neumíme představit s extremisty a se subjekty, které by chtěly stavět směřování města na nenávisti nebo rozdělování společnosti. O budoucí spolupráci tedy podle nás mají rozhodovat především demokratické hodnoty a schopnost společně pracovat pro město.
Tomáš Gallik (KSČM)
Spolupráce po volbách bude podle nás záviset především na výsledku voleb a následném jednání mezi subjekty, které se dostanou do nového zastupitelstva. Nechceme předem určovat, s kým budeme či nebudeme spolupracovat. Podstatné bude, jaké rozložení sil voliči vytvoří a jaké možnosti dohody z něj vyplynou. Za důležitou prioritu považujeme odpovědné hospodaření a především to, aby se město zbytečně nezadlužovalo. Na těchto principech chceme posuzovat i případnou povolební spolupráci.
Ladislav Hammer (SPD)
Jsme ochotni spolupracovat se všemi subjekty, kterým půjde o další rozvoj a prospěch Karviné a o odpovědné hospodaření. Komunální politika je podle nás především o lidech, kteří by se měli společně snažit, aby jejich město vzkvétalo. Nechceme proto stavět spolupráci pouze na stranických značkách. Rozhodující má být především to, zda bude mít případný partner skutečný zájem na rozvoji Karviné, zlepšování života obyvatel a odpovědném nakládání s městskými penězi.
David Jelínek (ČSSD)
Po volbách jsme připraveni jednat s každým uskupením, které bude chtít skutečně pracovat pro Karvinou a podpoří konkrétní kroky, které město potřebuje. Nechci předem vytvářet seznam stran, se kterými budeme nebo nebudeme spolupracovat. Rozhodovat by měl program, konkrétní výsledky a schopnost dohodnout se na řešeních. Podstatné pro nás budou příprava města na dobu po těžbě, nová pracovní místa, dostupné bydlení, moderní infrastruktura, kvalitní služby a odpovědné hospodaření s veřejnými penězi.
Karin Szcyrbová (Změna pro Karvinou)
Při povolebních jednáních budeme hledat partnery, kteří budou chtít skutečně rozvíjet Karvinou, hájit zájmy jejích obyvatel a hospodařit odpovědně. Posuzovat je chceme podle programu, konkrétních návrhů a ochoty spolupracovat. Nechceme podporovat pokračování politiky, která podle našeho názoru přispěla ke stagnaci Karviné. Zároveň odmítáme spolupráci se subjekty, jejichž působení na celostátní úrovni podle nás přispělo k rozpočtovým problémům, vysoké inflaci a poklesu životní úrovně. Konečné možnosti určí voliči.
3. Jak konkrétně chcete podpořit transformaci Karviné po ukončení těžby uhlí?
Jan Wolf (Žijeme pro Karvinou)
Transformaci chceme postavit na podmínkách pro život, práci a vzdělávání, které pomohou udržet a přilákat mladé lidi. Aktivně podporujeme rozvoj průmyslové zóny na Barboře a chceme vytvářet podmínky pro nové investice a bydlení. Podnikatelům pomáháme prostřednictvím městských podnikatelských voucherů. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou budujeme kampus CEPIS a připravujeme projekt EDEN Silesia. Ekonomický rozvoj chceme spojit s moderní volnočasovou infrastrukturou, například Ekocentrem, Lodičkami a rozvojem Karvinského moře.
Petr Koval (ANO)
Transformaci vnímáme jako dlouhodobý proces založený na více pilířích. Chceme využít území po těžbě, přilákat nové investice a pracovní příležitosti a rozvíjet obory, které mohou nahradit část ekonomické role těžebního průmyslu. Prioritou je revitalizace brownfieldů, moderní průmysl a podnikání, cestovní ruch i veřejná infrastruktura. Karviná by podle nás měla maximálně využívat prostředky určené na spravedlivou transformaci a při přípravě projektů spolupracovat s krajem, státem i soukromými investory.
Petr Letocha (Srdcem pro Karvinou)
Máme konkrétní strategii, jak vytvořit podmínky pro vznik až 1000 nových pracovních míst v cestovním ruchu. Karviná podle nás musí proměnit současné návštěvníky, kteří přijíždějí jen na několik hodin, v turisty, kteří zde zůstanou několik dní. To vyžaduje investice do atraktivit a infrastruktury a zároveň vytvoření podmínek pro soukromé investice do ubytování, gastronomie a dalších služeb. Cestovní ruch tak může být jedním z hlavních nových ekonomických pilířů města po skončení těžby.
Tomáš Gallik (KSČM)
Po ukončení těžby bude zásadní dobře zvládnout transformaci a vytvořit podmínky pro další rozvoj regionu. Jednou z hlavních priorit je vznik nových pracovních míst a přilákání investorů. Vhodné jsou průmyslové zóny, například lokalita Nad Barborou, kterou chceme aktivně nabízet strategickým partnerům. Samotná pracovní místa ale nestačí. Současně je nutné investovat do školství, dostupného bydlení, zdravotnictví, lázeňství, cestovního ruchu, bezpečnosti a celkové kvality života. Cílem je vytvořit perspektivní region, kde lidé zůstanou.
Ladislav Hammer (SPD)
Konec uhlí podle nás nesmí znamenat konec Karviné. Chceme vytvořit nová a dobře placená pracovní místa, zajistit dostupné bydlení, moderní školy a atraktivní veřejný prostor. Důležité bude také využít potenciál bývalých dolů a proměnit jej v příležitosti pro podnikání. Transformace tedy nemá být pouze náhradou za zaniklou těžbu, ale šancí vytvořit nové podmínky pro život i práci. Město musí podle nás hledat konkrétní možnosti, jak bývalá těžební území zapojit do dalšího rozvoje.
David Jelínek (ČSSD)
Konec těžby musíme vnímat jako začátek nové etapy, nikoli jako konec jedné éry. Chceme aktivně podporovat příchod investorů, rozvoj místních firem a vznik kvalitních pracovních míst. Prostor vidíme také pro start-upy, inovativní a sociální podnikání. Důležitá bude spolupráce se Slezskou univerzitou, výzkumnými institucemi a technologickými partnery. Transformace má podle nás spojovat ekonomický rozvoj s podmínkami pro kvalitní život, aby Karviná dokázala využít svůj potenciál a vytvořit nové perspektivní obory.
Karin Szcyrbová (Změna pro Karvinou)
Transformace musí využít příležitosti, které Karviná má: strategickou polohu, lázeňství, univerzitní zázemí i plochy vhodné pro nový rozvoj. Chceme aktivně podporovat příchod investorů, kvalifikovaná pracovní místa a rozvoj služeb. Důležité je také lépe využít polohu města v širším středoevropském prostoru a podporovat projekty v dopravě, logistice, bezpečnosti a mezinárodní spolupráci. Město má být aktivním partnerem podnikatelů, škol a soukromých investorů. Cílem je moderní a živé město pro život, práci i rodiny.