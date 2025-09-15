Po dvou letech je zpátky. Do krnovské kašny se vrátila ikonická socha Neptuna

Autor: žah
  13:02aktualizováno  13:02
Do historické kašny v centru Krnova se po dvou letech vrátila ikonická socha Neptuna. Původně ji stavbaři v srpnu 2023 odstranili jen na dva měsíce kvůli opravě vodní technologie. Nález starého hradebního zdiva a studny v prostoru kašny však celý proces výrazně zdržel. A také prodražil.
Hotovo. Po dvou letech je krnovská Neptunova kašna opět kompletní. Opravy...

Hotovo. Po dvou letech je krnovská Neptunova kašna opět kompletní. Opravy zdržely nálezy archeologů. | foto: MÚ Krnov

Při výkopových pracích v opravované Neptunově kašně v Krnově objevili dělníci...
Při výkopových pracích v opravované Neptunově kašně v Krnově objevili dělníci...
Při výkopových pracích v opravované Neptunově kašně v Krnově objevili dělníci...
Při výkopových pracích v opravované Neptunově kašně v Krnově objevili dělníci...
8 fotografií

„Po nezbytném odzkoušení funkčnosti, drobných dodělávkách a úpravě okolí by kašna měla plný provoz zahájit 15. září,“ ohlásila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

V krnovské kašně dělníci našli staré zdi, opravu to pozdrží o půl roku

Neptunova kašna se nachází u takzvané Švédské zdi, dochované části krnovského opevnění, jehož název odkazuje na švédská vojska, která Krnov obléhala v 17. století. Kvůli problémům se zastaralou technologií ji město nechalo předloni opravit.

Hotovo. Po dvou letech je krnovská Neptunova kašna opět kompletní. Opravy zdržely nálezy archeologů.
Při výkopových pracích v opravované Neptunově kašně v Krnově objevili dělníci část starých městských hradeb a studnu. Nález nyní řeší archeologové a obnovu kašny to posune o více než půl roku.
Při výkopových pracích v opravované Neptunově kašně v Krnově objevili dělníci část starých městských hradeb a studnu. Nález nyní řeší archeologové a obnovu kašny to posune o více než půl roku.
Při výkopových pracích v opravované Neptunově kašně v Krnově objevili dělníci část starých městských hradeb a studnu. Nález nyní řeší archeologové a obnovu kašny to posune o více než půl roku.
8 fotografií

Za předpokládaných 2,5 milionu korun tam měla vzniknout nová vana, technologická šachta, rozvody vody a elektroinstalace. Archeologické nálezy pod dnem fontány ale vše změnily. Následovaly nové hydrogeologické průzkumy, úpravy projektové dokumentace i její posouzení stavebním úřadem a památkáři.

„Změny v projektové dokumentaci zahrnovaly nový návrh utrácení povrchových vod do podloží a odlišný návrh umístění technologie kašny,“ sdělil Pavel Švestka z oddělení komunálních služeb.

Socha boha moří s trojzubcem v rukou zatím čekala ve skladu, kde ji loni v září dostihla povodeň. Je těžká, takže ji voda jen nepatrně posunula a nepoškodila. Odborníci ji ale museli vyčistit a zakonzervovat.

Teď je celá rekonstrukce hotová. Nové celkové náklady se odhadují na pět milionů, přesně je ale Krnov bude znát v následujících dnech.

Neptunova kašna se nachází v centu Krnova.

Neptunova kašna se nachází v centu Krnova.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Používání Senior Pasu je ve Zlínském kraji jednodušší, zájemci využijí aplikaci

Používání Senior Pasu, díky němuž mohou lidé starší 55 let využívat levnější služby po celé republice, je nyní ve Zlínském kraji jednodušší. Zájemci z regionu,...

15. září 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

V bouřlivé atmosféře dnes jednali zastupitelé Plzeňského kraje. Na přetřes totiž přišel nedávný zásah NCOZ v budově krajského úřadu, kdy detektivové obvinili devět lidí z dotačních podvodů v...

15. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Medit Link Express pro iPad debutuje, současně se Medit i900 Mobility dostává do prodeje

15. září 2025  16:09

Pražské vodovody a kanalizace přechází na ArcGIS Utility Network. Unicorn je klíčovým partnerem

15. září 2025  16:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Kladna změnili podmínky pro developery, zvýhodní podzemní parkování

Zastupitelé Kladna na dnešním jednání změnili podmínky pro developery, které zvýhodní podzemní parkování. Příspěvek na infrastrukturu vybírá město už několik...

15. září 2025  14:17,  aktualizováno  14:17

Zastupitelé Kladna změnili podmínky pro developery, zvýhodní podzemní parkování

Zastupitelé Kladna na dnešním jednání změnili podmínky pro developery, které zvýhodní podzemní parkování. Příspěvek na infrastrukturu vybírá město už několik...

15. září 2025  14:17,  aktualizováno  14:17

Copak je to heroin? Vězně u soudu překvapil návrh trestu za pašování léků

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou...

15. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Po povodni a teď. Fotky ukazují, jak vesnice opravila škody. Lidé se ale stále bojí

Přesně před rokem 15. září 2024 po vytrvalých silných deštích vtrhla voda na Zlínsko do vesnic v mikroregionu Žídelná. Nejhůře zasaženy byly Sazovice. Malá obec s 900 obyvateli během jediného roku...

15. září 2025  15:52

Projekt Památky bez bariér dnes otevřel zámek Sychrov návštěvníkům s postižením

Projekt Památky bez bariér dnes otevřel zámek Sychrov návštěvníkům s postižením, pro běžné turisty zůstala památka zavřená. Zámek se otevřel nejen vozíčkářům,...

15. září 2025  14:09,  aktualizováno  14:09

Mladík pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se

Městský soud v Praze se v pondělí začal zabývat pobodáním taxikáře z letošního března na pražských Vinohradech. Dvacetiletého mladíka obžaloba viní z trestného činu opilství, podle státní zástupkyně...

15. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Zdravě žít chtějí všichni, daří se to však jen polovině Evropanů a třetině Čechů. Jak je to možné?

Evropané mají o zdravém životním stylu jasno, jeho dlouhodobé dodržování je ale pro mnohé stále výzvou. Zatímco 96 % lidí v Evropě se o zdravý život zajímá, za skutečně zdravě žijící se považuje jen...

15. září 2025  15:40

Lupič přepadl seniorku s chodítkem, policie si na něj počkala u ubytovny

Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili...

15. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.