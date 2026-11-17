Při opravě Rochowanského kašny na Bezručově náměstí v Opavě našli pracovníci Technických služeb pod jejími základy historickou schránku. Její obsah zatím není známý, schránka byla silně promáčená a nyní ji vysušují restaurátoři. Kašna, která kvůli poruše přívodu vody přestala fungovat, by měla být v těchto dnech opětovně sestavena. Příští rok uplyne 90 let od jejího vzniku. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný.
Technické služby musely kašnu kvůli závadě rozebrat. Jednotlivé části včetně vrcholové sochy ženské postavy se džbánem nyní čekají na opětovnou instalaci na původní místo. Voda měla původně vytékat právě ze džbánu, kvůli technickým problémům však kašna již delší dobu nefungovala.
"Chceme, aby byla ke svému devadesátému výročí v příštím roce v pořádku a voda ze džbánu opět tekla," uvedl náměstek opavského primátora Dalibor Halátek.
Nečekaným nálezem při opravě je podle Konečného schránka ukrytá pod základy kašny. Co obsahuje a zda jde například o dobové dokumenty či jiné předměty spojené se vznikem díla, zatím není jasné. "Kvůli jejímu promáčení ji nejprve musí vysušit restaurátoři. Teprve poté bude možné zjistit, co do ní předchozí generace uložily," uvedl.
Rochowanského kašna vznikla v roce 1937 podle návrhu sochařky Marie Margarety Melzerové, která zvítězila v umělecké soutěži vypsané o rok dříve. Dílo připomíná někdejšího opavského purkmistra Emila Rochowanského, jenž stál v čele města v letech 1892 až 1908. Za jeho působení prošla Opava výrazným rozvojem a modernizací. Kašna by měla být znovu sestavena v příštím týdnu. Na jaře ji čeká ještě očištění před opětovným spuštěním.