Bruntál prohrál boj o katastrální úřad. Do Krnova je to na celý den, zní z regionu

Autor: žah
  14:02aktualizováno  14:02
Bruntálské katastrální pracoviště k 30. září definitivně končí. Navzdory silným protestům místních starostů a jednání na ministerstvu se celá agenda přesune do Krnova. Úřad argumentuje úsporami a klesající návštěvností, zástupci obcí se však obávají výrazného zhoršení dostupnosti služeb pro tisíce obyvatel regionu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vladan Rámiš, iDNES.cz

Starostové jihozápadní části někdejšího bruntálského okresu v boji o zachování katastrálního pracoviště v Bruntále neuspěli. Na podzim pobočka končí a její agendu převezme ta krnovská.

„V případě osobní návštěvy je to cesta s několika přestupy. Výlet na celý den,“ stěžují si lidé z regionu.

Důvody sloučení bruntálského pracoviště katastrálního úřadu s pracovištěm v Krnově jsou klesající zájem o návštěvu katastrů v souvislosti s digitalizací, provozní úspory i personální zajištění chodu krnovské pobočky.

„Na rušeném pracovišti došlo v období 2021 až 2025 k poklesu návštěvnosti o více než čtvrtinu,“ uvedla ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj Alžběta Zavadilová.

Dodala, že bruntálské pracoviště sídlí v historické budově s vysokými náklady a má v kraji druhé nejvyšší provozní výdaje na metr čtvereční. Skončit má k 30. září.

Argumenty nestačily

Zástupci samospráv se snažili rozhodnutí zvrátit. V případě sloučení pracovišť žádali zachování pobočky v Bruntále. „Je spádovým městem uprostřed oblasti,“ argumentoval například starosta Rýmařova Luděk Šimko s tím, že dostupnost úřadu se po přesunu veškeré agendy do Krnova, který je na okraji celé oblasti, zhorší pro tisíce lidí.

Starosta Bruntálu Martin Henč po zveřejnění záměru rušení pobočky poukázal i na úbytek příležitostí. „Dojde ke snížení nabídky práce pro kvalifikované zaměstnance ve strukturálně postiženém regionu.“

Starostové proto jednali v Praze s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD). „Ministerstvo nás dopisem informovalo, že zůstane pracoviště v Krnově,“ uvedl nyní mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

„Naše argumenty bohužel nestačily,“ sdělil starosta Šimko. Postup podle původního záměru potvrdila i ředitelka Zavadilová.

8. dubna 2026,  aktualizováno  15:33

Praha 9 Hloubětín

Praha 9 Hloubětín

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

