Do hrobky v ostravské novorenesanční katedrále povede cesta ze zlaté kaple

Petra Sasínová
  10:12aktualizováno  10:12
Novým srdcem novorenesanční katedrály Božského Spasitele v Ostravě bude zrekonstruovaná kaple se schránkou pro eucharistii ve tvaru kapky krve a stěnami obloženými zlatem. Dělníci na přestavbě kaple intenzivně pracují. Přímo pod ní začnou kopat kryptu pro ukládání ostatků biskupů ostravsko-opavské diecéze.
Mluvčí biskupství Ondřej Elbl v rekonstruované kapli. Přímo pod ní vykopou dělníci kryptu pro ukládání ostatků biskupů v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. (15. leden 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Přestavbu kaple navrhl architekt Marek Štěpán.
Jedná se o kapli umístěnou v boční lodi vpravo od hlavního oltáře. Stavební ruch chod chrámu z konce 19. století skoro nenarušuje.

„Vznikla provizorní stěna, která kapli odděluje od zbytku katedrály,“ vysvětlil Ondřej Elbel, mluvčí biskupství, které spolu s tamní farností rekonstrukci za dvanáct milionů korun zajišťuje.

Sádrokartonová stěna rovněž chrání zbytek kostela před prachem. „Je to důležité také kvůli tomu, že se chystá stavba varhan. V blízké době se sem začnou vozit píšťaly a to bude jakákoliv prašnost nežádoucí,“ zdůraznil Elbel.

Praskliny, rez a sítě. To vše zmizí, začne oprava ostravské katedrály

Dalším opatřením je provizorní vstup na staveniště z ulice. Stavební dělníci vůbec nemusejí katedrálou procházet.

Přestavbu navrhl architekt Marek Štěpán, který mimo jiné přidal vstup pro návštěvníky kaple z boční lodi. Dosud se tam dalo chodit pouze z presbytáře. Propojení s boční lodí bylo už v původním návrhu architekta katedrály Gustava Meretty.

Barevnému řešení kaple dominuje rudá a zlatá. „Apsida se svatostánkem je nejcennější místo v katedrále, proto jsem použil na stěny plátkové zlato,“ uvedl Štěpán. Kapka krve symbolizuje Kristovu krev. „Hlavním motivem apsidy je velký ocelový kříž,“ dodal.

Kaple má sloužit jako místo pro intimní modlitbu i bohoslužby pro menší skupiny. Hrobka pro osm pohřbených bude v kryptě pod povrchem kaple. Sestupovat se do ní bude vstupem v podlaze.

„Kopat začneme v nejbližších dnech,“ informoval Miroslav Přikryl z biskupství.

Součástí projektové dokumentace je posouzení statika, jak v kostele, který nemá žádné sklepy, bezpečně kopat.

„Úroveň podlahy kostela je více než metr nad úrovní okolí. Nepůjdeme moc hluboko. Světlá výška krypty bude dva metry. Nedostaneme se pod úroveň základů kostela,“ popsal.

Rekonstrukci kaple a vybudování hrobky v katedrále plánoval už první biskup diecéze František Václav Lobkowicz, který si tam také přál být pohřbený. Zemřel před čtyřmi lety a jeho ostatky jsou v kryptě kostela svatého Václava. „Počítáme s jejich přenesením do nové hrobky,“ potvrdil Elbel. Mohlo by to být na začátku podzimu.





Do hrobky v ostravské novorenesanční katedrále povede cesta ze zlaté kaple





