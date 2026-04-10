KDU-ČSL Moravskoslezského kraje podpořila Grolicha na předsedu strany

Moravskoslezská organizace KDU-ČSL nominovala na funkci předsedy strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Získal dnes podporu všech 78 přítomných delegátů krajské konference KDU-ČSL, která se konala v Českém Těšíně na Karvinsku. ČTK to řekl krajský manažer Jiří Navrátil. Celorepublikový sjezd KDU-ČSL se uskuteční koncem dubna v Ostravě. Současný předseda Marek Výborný v lednu oznámil, že nebude svůj post obhajovat.
Všichni přítomní podpořili také poslankyni a starostku Kravař na Opavsku Moniku Brzeskovou v její kandidatuře na místopředsedkyni strany, uvedl Navrátil.
Na funkci prvního místopředsedy získal nominaci poslanec a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Benjamín Činčila. Na další místa místopředsedů delegáti podpořili poslance Františka Talíře, poslance a stávajícího místopředsedu Václava Pláteníka a členku celostátního předsednictva KDU-ČSL Libuši Hubáčkovou.
Delegáti konference dnes volili i nové vedení krajské organizace. Post obhájil náměstek primátora Havířova na Karvinsku Bohuslav Niemiec. Ve funkci je od roku 2021, nahradil Jiřího Carbola.
Delegáti budou předsedu a místopředsedy volit na celostátním sjezdu 24. a 25. dubna v Ostravě. Grolich oznámil kandidaturu na začátku roku, podporu v několika regionech již získal. Bude se také ucházet o mandát senátora v obvodu Vyškov.