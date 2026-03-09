Zatímco v prvotní smlouvě je, že stavební část zakázky bude stát 77,3 milionu korun bez DPH, po sérii dodatků město zaplatí 95,97 milionu korun bez DPH.
„Podle posledního zveřejněného dodatku zaplatí město Třinec za modernizaci kina Kosmos dalších 800 tisíc korun. Jedná se už o několikátý dodatek, kterým došlo ke zvýšení ceny, což představuje skok o 24 procent,“ konstatoval někdejší třinecký zastupitel Petr Brozda.
Ten si myslí, že za problémy by mohlo stát podcenění přípravy samotné stavby. „Za zvýšenou cenou stojí městem rozdělené zakázky na projektovou dokumentaci bez výběrového řízení, nepřesnosti, nesrovnalosti v počtech a specifikaci v zadávací dokumentaci a také dodatečné požadavky města,“ přiblížil Brozda své výhrady.
Magistrát potvrdil, že cena oproti původní smlouvě vzrostla o 18,65 milionu korun bez DPH, tedy asi o 24 procent. Odmítá ale, že by šlo o důsledek chybné přípravy.
„Během realizace byly identifikovány a objektivně doloženy nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádaly rozšíření původního rozsahu prací a navýšení finančních nákladů,“ uvedl mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar.
|
Ve filmovém Kosmu. Jak vést malé kino v konkurenci multiplexů
Město tvrdí, že dodatky se týkaly především problémů, které se ukázaly až po odkrytí konstrukcí během stavby.
Šlo například o havarijní stav dešťové kanalizace, špatný stav části střešní konstrukce nad předsálím nebo poškozené podlahy, jejichž rozsah nebylo podle mluvčího magistrátu možné předem odhalit běžnými průzkumy.
Ne všechno navýšení souviselo jen s nepředvídatelným stavem budovy. Z vyčíslení města plyne, že nepředvídatelné vícepráce představují 13,44 milionu korun bez DPH, zatímco dalších 5,21 milionu korun bez DPH tvoří dodatečné požadavky objednatele a projektanta.
Otázku, zda se v průběhu prací ukázaly nedostatky v projektové nebo zadávací přípravě, však radnice odmítla. „O nedostatcích nevíme. Ve všech fázích jsme postupovali zodpovědně a pečlivě a s péčí řádného hospodáře,“ doplnil Stanislav Cieslar.
Otevření kina je nyní plánováno na 26. března, tedy přibližně o půl roku později, než se původně předpokládalo. Další zdražení ani další posun termínu už město nepředpokládá.
Kino Kosmos stojí v centru Třince a na konci března se otevře v modernizované podobě.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz