Technický unikát v Třinci. Kino Kosmos má střechu na lanech i zvuk jako v Hollywoodu

Dalibor Maňas, ČTK
  13:32aktualizováno  13:32
Po více než roce a půl se obyvatelé Třince dočkali. Legendární kino Kosmos, které je díky své unikátní lanové střeše technickou památkou světové úrovně, se ve čtvrtek slavnostně otevřelo. Cesta k modernímu kinosálu 21. století však nebyla jednoduchá – nečekané problémy se statikou ze 60. let prodloužily stavbu o půl roku a zvedly cenu na výsledných 124 milionů korun.
V Třinci na Frýdecko-Místecku po rekonstrukci otevřeli městské kino Kosmos....

V Třinci na Frýdecko-Místecku po rekonstrukci otevřeli městské kino Kosmos. Modernizace, která byla největší investiční akcí města za poslední desetiletí, stála téměř 124 milionů korun. Součástí projektu byla také obnova atypické lanové střechy kina. (26. března 2026) | foto: Jan SmekalMAFRA

Původní zářijový termín otevření muselo město kvůli neočekávaným problémům posunout. Celkové náklady se nakonec vyšplhaly ze 77 na 124 milionů korun.

„Během realizace se objevily nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádaly rozšíření rozsahu prací a navýšení nákladů,“ uvedl mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar.

Podle něho nebylo možné tyto komplikace předvídat ani při předrealizačních průzkumech.

„Projevily se až po odkrytí stávajících konstrukcí v průběhu demoličních a stavebních prací,“ dodal.

Past se skrytá v unikátní lanové střeše

Kino Kosmos začalo fungovat 25. února 1968 podle návrhu architektů Ladislava Bořuty a Aloise Daříčka. Střecha kinosálu, zavěšená na 78 ocelových lanech, je technickým unikátem odborníka Jozefa Poštulky.

Technické údaje

  • Celkové náklady: 123 960 243 korun
  • Doba výstavby: 545 dní (září 2024 – únor 2026)
  • Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.
  • Architektonický unikát: Lanová střecha na 78 ocelových lanech (J. Poštulka)
  • Kapacita a technologie: Kinosál ve tvaru sférického trojúhelníka, 4K RGB Laser projektor, zvuk Dolby Atmos (48 reproduktorů).

Právě tato konstrukce na principu zborceného hyperbolického paraboloidu potrápila stavaře nejvíce.

„Teprve v průběhu prací se ukázalo, že průchodky pro lana neměly jednotný průměr, jak se předpokládalo, ale jejich rozměry se lišily. To v kombinaci s nutností dodržet historickou geometrii výrazně zkomplikovalo proces přesného napínání lan,“ popsal technické detaily statik Jiří Pospíšil.

Najít projektanty, kteří by se do opravy atypické střechy vůbec pustili, bylo podle radnice zpočátku velmi obtížné.

S odvahou i pokorou

Město se nakonec rozhodlo neopravovat pouze havarijní střechu, ale pojmout rekonstrukci jako kompletní modernizaci.

„Přistoupili jsme k tomu s odvahou i pokorou. S odvahou k vizi, která kinu vrací původní tvář a připravuje ho na dalších padesát let, a s pokorou k dílu architektů, o kterém dobový tisk psal, že takové kino nemá ani Praha,“ uvedla primátorka Třince Věra Palkovská.

Zdůraznila, že největší investiční akci města posledního desetiletí financoval Třinec zcela z vlastního rozpočtu.

Modernizace se dotkla i technologií. Starý digitální projektor nahradil špičkový 4K RGB Laser. Dokonalý vizuální zážitek doplňuje prostorový zvukový systém Dolby Atmos se sítí 48 reproduktorů.

Kromě filmů má Kosmos sloužit i jako komunitní centrum pro výstavy, koncerty nebo dokonce svatební obřady.

„Vstupte s námi do nového Kosmu,“ přivítala první hosty ředitelka kina Regina Eichler během slavnostního podvečera, který vyvrcholil symbolickým přestřižením filmového pásu.

Otevření kina je zároveň dárkem k letošnímu 95. výročí povýšení Třince na město.

