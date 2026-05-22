Klimkovice chystají v centru města zavedení poplatku za parkování

Klimkovice na Ostravsku začnou ve všední dny vybírat parkovné na náměstí a v centru města. Bez poplatku tam budou moci řidiči parkovat pouze dvě hodiny. Město chce stání aut regulovat, protože mu současný systém dlouhodobě nevyhovuje. Novinářům to sdělila mluvčí radnice Ivana Gračková. Nová pravidla už schválili zastupitelé, termín změny parkování radnice teprve zveřejní.
"Hlavní veřejný prostor Klimkovic dnes často působí spíše jako velká parkovací plocha než jako přirozené centrum města. Auta zde mohou stát bez jasnější časové regulace, část míst blokuje dlouhodobé stání a lidé, kteří přijíždějí k lékaři, na úřad, do obchodů nebo za službami, nemusejí ve špičce najít volné místo," řekla mluvčí.
Parkovné se bude vybírat pouze v pracovní dny od 07:00 do 19:00. Večer, v noci, o víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Po uplynutí bezplatné dvouhodinové lhůty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Město bude parkovné účtovat v půlhodinových intervalech.
"Chceme, aby náměstí nebylo jen místem, kde se odstavují auta. Má být přirozeným centrem města, kam lidé přijdou na úřad, k lékaři, do obchodu, na kávu nebo na zmrzlinu a kde se budou chtít také chvíli zastavit. Nový systém parkování vnímám jako první krok k tomu, abychom hlavnímu prostoru Klimkovic vrátili větší řád, důstojnost a postupně i život," uvedl starosta Jaroslav Varga (Občané Klimkovic).
Město pořídí parkovací automat pro hotovostní i bezhotovostní platbu, do kterého budou řidiči zadávat registrační číslo vozidla. Výběrové řízení na nákup a montáž automatu město vypíše v červnu. Současně dopracuje potřebné nařízení k placenému stání a vybere firmu, která o prázdninách udělá vodorovné a svislé dopravní značení.
"Správu a provoz systému zajistí městská policie. Strážníci budou kontrolovat úhrady parkovného pomocí mobilního zařízení, které umožní ověřit registrační značku vozidla v reálném čase. Na městskou policii se budou řidiči obracet také v případě poruchy parkovacího automatu," doplnila mluvčí.
Klimkovice se chtějí věnovat také dalším tématům, která ovlivňují vzhled a fungování náměstí. Patří mezi ně stav některých domů i dlouhodobě nevyhovující podoba bývalé prodejny, která je v soukromém vlastnictví.
"Víme, že náměstí má i další problémy, které nemůžeme vyřešit ze dne na den. Některé věci má město ve svých rukou, jiné souvisejí se soukromým majetkem a vyžadují složitější jednání. Přesto se jimi chceme zabývat. Klimkovice mají historické centrum s velkým potenciálem," dodal Varga.