V tunelu na D1 u Ostravy začnou opravy elektroinstalace, řidiče čekají uzavírky

Několik po sobě následujících uzavírek klimkovického dálničního tunelu potrvá od 27. září až do 13. října.

„Důvodem je zajištění stability napájení tunelu a výměna zastaralých náhradních zdrojů energie za moderní jednotky UPS,“ přiblížil detaily plánované modernizace za 45 milionů korun Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

První úplná uzavírka dálnice začne v pátek 27. září ve 20 hodin a potrvá až do 7. hodiny ranní v pondělí 30. září. „Provoz bude veden obousměrně po objízdné trase přes silnici II/647 a obec Klimkovice,“ uvedl Mazal.

Po zprovoznění dálnice bude tunel průjezdný pouze levou tunelovou troubou, a to jedním pruhem pro každý směr až do 5. října, kdy bude doprava převedena do pravé tunelové trouby. Ta bude pro provoz využívána až do večera 11. října.

Následně bude na řidiče čekat další úplná uzavírka, až do 13. října.

„V té době proběhnou komplexní zkoušky nového napájecího systému tunelu. Provoz v tunelu bude plně obnoven až 13. října ve 20 hodin,“ doplnil zástupce ŘSD.