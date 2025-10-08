Nemoci od klíšťat lámou rekordy. Pacientů je dvakrát víc než v minulých letech

Žaneta Motlová
  16:42aktualizováno  16:42
O jednačtyřicet pacientů s klíšťovou encefalitidou už letos pečovali lékaři a sestry infekčního oddělení opavské Slezské nemocnice. Jde o dvojnásobek oproti loňsku. Šest hospitalizovaných lidí navíc letos čelilo velmi těžkému průběhu nemoci, ochrnuly jim dýchací svaly či končetiny
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ostravská fakultní nemocnice hlásí rovněž dvojnásobek, jeden starší muž tam na klíšťovou encefalitidu dokonce zemřel.

„Nemocných přibývá, byť je k dispozici vakcína, která je od 50 let plně hrazena ze zdravotního pojištění,“ konstatovala primářka opavského infekčního oddělení Kateřina Šprochová Firleyová.

Zatímco letos už Opavští léčili jednačtyřicet lidí, loni to bylo dvacet a předloni jednatřicet nemocných.

Nemoci od klíšťat

  • Klíšťová encefalitida má dvoufázový průběh.
  • První fáze připomíná lehkou chřipku – objeví se teplota, únava, bolesti svalů, kloubů a hlavy.
  • Po týdnu až dvou bez příznaků přijdou kruté bolesti hlavy a vysoká horečka, virus napadá centrální nervovou soustavu.
  • Proti encefalitidě se dá očkovat.
  • Borreliózu pacient pozná podle zarudnutí kůže v okolí kousnutí, nemusí se ale projevit vždy.
  • Mezi příznaky patří i neurologické potíže, bolesti kloubů a hlavy.
  • Vakcína není, léčí se antibiotiky.

„Šest případů, čtyři muži a dvě ženy, mělo velmi těžký průběh. Jeden pacient skončil na umělé plicní ventilaci v důsledku ochrnutí dýchacích svalů, musel pak být přeložen na lůžko chronické intenzivní péče. Další pacienti měli handicap v podobě ochrnutí končetin,“ popsala primářka letošní nejzávažnější případy.

Těžké následky

Dodala, že po ukončení léčby na infekčním oddělení se tito lidé museli znovu učit základní úkony, jako je posazování, sebeobslužnost, stoj i chůze.

„U jednoho muže se projevila epilepsie. Ze zkušenosti musím říci, že letošní případy byly zajímavé v tom, že komplikace nastaly až několik dní po přijetí do nemocnice, kdy se zprvu běžný infekt rozvinul ve významný neurologický deficit s nutností intenzivní péče,“ poznamenala lékařka.

Nárůst počtu nakažených potvrdil také Luděk Rožnovský, přednosta Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. „Na Klinice infekčního lékařství bylo letos hospitalizováno 38 pacientů s klíšťovou encefalitidou, což je přibližně dvojnásobek proti loňskému roku. Jeden starší muž zemřel.“

Havířovská nemocnice prozatím hospitalizovala dva pacienty, loni jednoho. Marketingová a PR manažerka nemocnice Silvie Skotnicová ale upozornila, že silný byl pro ně rok 2023 s osmi hospitalizovanými.

Po návratu z přírody věnujte čas kontrole těla. Tato skrytá místa klíšťata milují

Severní Morava a Slezsko každopádně zažívají z hlediska počtu nakažených nemocemi přenášených klíšťaty mimořádný rok. Čísla jsou v součtu za celý kraj nejvyšší za posledních několik let.

Klíšťovou encefalitidou za prvních devět měsíců roku onemocnělo dva a půlkrát víc lidí než ve stejné době loni. „V období od 1. ledna do 30. září letošního roku bylo hlášeno onemocnění klíšťovou encefalitidou u 92 osob,“ uvedl mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla a poznamenal, že loni hodnota za stejné období čítala 36 případů.

Vůbec nejhorším měsícem byl srpen, kdy v kraji klíšťovou encefalitidou onemocnělo 32 pacientů. V porovnání s loňským i předloňským srpnem, kdy se podle dat Státního zdravotního ústavu v kraji shodně objevilo devět nakažených, jde o velmi výrazný nárůst.

Boj o život. V Česku přibývá nemocí od klíšťat, útočí už brzy na jaře i v zimě

Nezvykle exponovaný byl i červenec s 26 případy – loni v červenci přitom klíšťovou encefalitidou onemocnělo 11 a předloni 8 lidí v kraji. V září už počet nakažených klesl na sedm, i to je ale násobně víc než loni, kdy šlo o tři pacienty.

„Nejvíce případů bylo vykázáno v okrese Frýdek-Místek,“ doplnil letošní statistiku mluvčí Kotrla. „Nadále apeluji na možnost očkování, které nás může ochránit od těžkého průběhu,“ dodala opavská primářka Šprochová Firleyová.

Ještě výrazněji láme rekordy lymeská borrelióza, meziroční nárůst je v kraji dokonce šestinásobný. „V období od 1. ledna do 30. září 2025 bylo hlášeno 769 osob. V roce 2024 bylo hlášeno 125 případů,“ nabídl srovnání Kotrla.

Nejvíce nakažených je z Novojičínska. Nejhorším měsícem byl srpen s 346 nemocnými. Loni v srpnu to bylo 28 a předloni 19 případů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Auto na střeše i řidič uvězněný ve zničené dodávce. Dvě nehody se staly v rozmezí hodiny

Ve středu po poledni zaměstnaly všechny záchranné složky z Pardubického kraje hned dvě nehody krátce po sobě. U Rudné skončilo auto převrácené na střeše, v Žamberku zase museli hasiči ze zdemolované...

8. října 2025  17:32

Život za minimální mzdu. Uklízečky dělají i tři směny, aby zaplatily nájem

Patří k nejhůře placeným kategoriím. Také k těm přehlíženým. Řadě z nás splývají s prostředím, vnímáme je jako inventář. Anna vstává denně ve čtyři ráno. Musí stihnout jednu z prvních tramvají, aby...

8. října 2025  17:30

Vrazil k příbuznému domů a při hádce ho bodl nožem. Skončil ve vazbě

Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu. Nově...

7. října 2025  13:22,  aktualizováno  8.10 17:16

Likvidaci odpadu v Liberci bude i nadále zajišťovat firma FCC, město zaplatí víc

Sběr a svoz komunálního i tříděného odpadu v Liberci bude nadále zajišťovat firma FCC Liberec. Čtyřletou zakázku vypsanou radnicí na roky 2026 až 2029 vyhrála...

8. října 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní...

8. října 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Dopravu v Rokycanech ochromila oprava Plzeňské ulice, řidiči stáli i na D5

V nekonečných kolonách stáli ve středu dopoledne řidiči na dálnici D5 u Rokycan ve směru na Prahu i přímo v Rokycanech. Problém nastal v místě, kde začala uzavírka části Plzeňské ulice od velkého...

8. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Kroměříž odhalí památník biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu

Kroměříž odhalí 21. října památník připomínající biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu. Dílo sochaře Ondřeje Olivy bude stát na Sněmovním náměstí. V dnešní...

8. října 2025  15:23,  aktualizováno  15:23

Výsadba tisíců dřevin ve Veselí nad Moravou má zajistit ekologickou stabilitu

Výsadba rozsáhlých biokoridorů začala v uplynulých dnech v okolí Veselí nad Moravou na Hodonínsku. U cesty směrem na Kozojídky v lokalitě Močáry a ve směru na...

8. října 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Ve spodním prádle pašovala příteli do věznice drogy. Prozradila ji nervozita

Žena, která ve spodním prádle o víkendu pašovala do strážské věznice drogy, může skončit za mřížemi. Stejně jako její odsouzený přítel, za nímž měla s kontrabandem namířeno.

8. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Vsetínské muzeum připravilo na víkend procházky za ptáky v okolí

Vsetínské Muzeum regionu Valašsko připravilo Festival ptactva. Nabídne procházky spojené s poznáváním života ptáků žijících v okolí, sdělil dnes ČTK mluvčí...

8. října 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 146 volných pozic

Nemoci od klíšťat lámou rekordy. Pacientů je dvakrát víc než v minulých letech

O jednačtyřicet pacientů s klíšťovou encefalitidou už letos pečovali lékaři a sestry infekčního oddělení opavské Slezské nemocnice. Jde o dvojnásobek oproti loňsku. Šest hospitalizovaných lidí navíc...

8. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Při domnělých investicích přišel devadesátiletý muž ze Zlína o víc než milion Kč

Při domnělých investicích do kryptoměny přišel devadesátiletý muž ze Zlína o více než milion korun. Po neznámých pachatelích, kteří z něj peníze vylákali,...

8. října 2025  14:39,  aktualizováno  14:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.