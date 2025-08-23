Nejvíc za deset let. Nákaz od klíšťat prudce přibylo, kvůli počasí i jejich množení

Žaneta Motlová, les
  6:12aktualizováno  6:12
Dvaapůlkrát více pacientů s klíšťovou encefalitidou a čtyřapůlnásobný nárůst počtu nakažených lymeskou boreliózou hlásí v porovnání s loňskem statistika moravskoslezských hygieniků. Nárůst trápí celé Česko, počty nemocných jsou vůbec nejvyšší za posledních deset let.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: MAFRA

„Od 1. ledna do 20. srpna evidujeme celkem 76 případů klíšťové encefalitidy. V porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy bylo hlášeno celkem 31 případů, se jedná téměř o dvaapůlkrát vyšší nárůst,“ uvedl mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla.

Co do počtu pacientů vede červenec, kdy lékaři nahlásili 26 případů. Prvních dvacet dní v srpnu znamenalo dalších 23 nakažených.

Klíšťata jsou už aktivní. Nákaz boreliózou i encefalitidou je v kraji více než loni

„Nejvyšší nemocnost klíšťovou encefalitidou je zaznamenána v okrese Bruntál, kde se jedná o 16,8 případů na 100 tisíc obyvatel, a Frýdek-Místek s 11,2 případy na 100 tisíc obyvatel,“ dodal Kotrla.

U nákaz lymeskou boreliózou je nárůst ještě vyšší. Za prvních téměř osm měsíců roku má kraj 462 nových případů. „V porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy bylo hlášeno 103 případů, se jedná téměř o čtyřiapůlkrát vyšší nárůst,“ dodal mluvčí Kotrla.

14. března 2019

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejvyšší počet pacientů, konkrétně 248 nakažených, hygienici hlásí za srpen, tedy jeho prvních dvacet dní. Borelióza nejvíce trápí Novojičínsko s 59,3 případy na 100 tisíc obyvatel a Bruntálsko, kde je 51,6 případů na 100 tisíc obyvatel. Počet nakažených letos mimořádně vzrostl v celém Česku.

„Letos máme od ledna do konce července hlášeno už 372 případů klíšťové encefalitidy, což je rekordní číslo za posledních deset let. Stejný desetiletý rekord letos drží i případy lymeské boreliózy, kterých je už 3 057,“ nastínila celorepublikovou situaci mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

Známe místa, kde klíšťata neřádí. Dodržujte těchto pár jednoduchých rad

Moravskoslezský kraj je regionem s jedním z nejvyšších výskytů klíšťat i počtu nákaz jimi přenášených. Rizikovou oblastí je například Krnovsko, kde výzkumy prokázaly osmatřicetiprocentní promořenost klíšťat boreliózou.

A letošní sezona začala brzy. „Prvního pacienta s klíšťovou encefalitidou jsme měli v březnu, a to s velmi těžkým průběhem. Druhého v dubnu,“ uvedla mluvčí Slezské nemocnice Aneta Paroulková.

Život i zdraví může zachránit očkování

Ostravská fakultní nemocnice prvního nemocného s klíšťovou encefalitidou přijala v dubnu. V červenci pak dokonce pečovala o seniora, na kterého se přisálo klíště v Beskydech a jenž po dvaceti dnech boje o život zemřel. „Klíšťat měl za život několik. Myslel si, že očkování už pro něj není důležité,“ konstatovala primářka tamní Kliniky infekčního lékařství Lenka Petroušová.

Právě před klíšťovou encefalitidou se dá chránit očkováním. Samotná nemoc má dvoufázový průběh. První fáze připomíná lehkou chřipku a po týdnu až dvou bez příznaků přijdou kruté bolesti hlavy a vysoká horečka.

Nová aplikace přichází za pět minut dvanáct. Klíšťapka varuje před parazity

Boreliózu pacient pozná podle typického zarudnutí kůže v okolí kousnutí, mezi příznaky patří i neurologické potíže, bolesti kloubů a hlavy. Očkování neexistuje.

Nárůst zřejmě souvisí s počasím. „Mírná zima a absence delších mrazových období, brzký nástup jara a střídání dešťů a tepla v létě,“ popsal mluvčí hygieniků Kotrla.

Klíšťat zároveň přibývá. „V loňském roce jsme zaznamenali o pětasedmdesát procent více jedinců než v roce 2021,“ uvedl Zdeněk Vacek z České zemědělské univerzity, který se problematikou klíšťat zabývá.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

22. srpna 2025  21:12

Motorkář se srazil hned s dvěma osobními auty. Kvůli vážným zraněním nepřežil

Ve Slané na Semilsku havarovala v pátek odpoledne dvě osobní auta a motorka, motocyklista na místě zemřel. Na místo letěl vrtulník.

22. srpna 2025  21:02,  aktualizováno  21:02

Aukce umění vytvořeného z artefaktů z ukrajinského bojiště vynesla 175.000 Kč

Dobročinná aukce uměleckých děl vytvořených z artefaktů z ukrajinského bojiště přinesla výtěžek 175.000 korun. Vše se prodat nepodařilo, řekl ČTK za pořadatele...

22. srpna 2025  18:37,  aktualizováno  18:37

HUAWEI AppGallery vás zve, abyste se ponořili do oceněné hry Tree of Savior: NEO – na veletrhu Gamescom 2025 vás čekají živé ukázky a exkluzivní akce

22. srpna 2025  19:44

Lidé ze Sudoměřic na Hodonínsku jsou proti spalovně v blízké slovenské Skalici

Slovenská investorská společnost GGES chce postavit na poli u slovenské hranice s Českem spalovnu. Stála by mezi železniční tratí spojující Sudoměřice se...

22. srpna 2025  17:24,  aktualizováno  17:24

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

22. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  18:32

V pondělí začne oprava silnice mezi Veltrusy a Klíčany, jde o tah do Prahy

V pondělí začne oprava silnice II/608 mezi Veltrusy a Klíčany, jde o tah do Prahy. Práce na devíti kilometrech vozovky potrvají do příštího roku, budou stát...

22. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Hasiči dnes odpoledne hasili požár bytového domu v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku. Oheň nejprve zachvátil odpad na zahradě, poté se rozšířil na střechu a fasádu nedaleké bytovky. Z domu...

22. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  18:02

Mrtvola na hladině přehrady. V hostivařské nádrži se utopil padesátník

Záchranné složky i policisté zasahovali dnes odpoledne v Hostivaři, kde na hladině tamní přehrady bylo nalezeno tělo zhruba padesátiletého muže. Přivolaný lékař po prohlídce konstatoval smrt.

22. srpna 2025  17:52

Osobní vlak srazil u Bavoryně na Berounsku muže, zraněním podlehl

Osobní vlak dnes odpoledne srazil u Bavoryně na Berounsku muže, zraněním podlehl. Nikdo z cestujících nebyl zraněn, provoz na trati je přerušen. Případem se...

22. srpna 2025  15:01,  aktualizováno  15:01

Policisté postřelili muže, který nožem hrozil své partnerce. V nemocnici zemřel

Policie ve středu večer v pražských Ďáblicích postřelila muže, který vyhrožoval partnerce, zabarikádoval se v bytě a z okna vyhazoval zbraně. Sedmačtyřicetiletý muž poté zemřel po převozu do...

22. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:39

Trojice lupičů brutálně zbila chataře, dostali až 8,5 roku vězení

Vězením od pěti let a pěti měsíců do 8,5 roku potrestal dnes olomoucký krajský soud trojici mužů ze Slovenska obžalovaných z loupežného přepadení seniora v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově, které...

22. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.