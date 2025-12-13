Více spojů, terminálů, vlak Gorol i Osoblažka jinak. Od neděle platí nové jízdní řády

Darek Štalmach
  17:12aktualizováno  17:12
Dvě změny dopravce a další přímé vlaky z Ostravy až do Frenštátu pod Radhoštěm přinášejí nové jízdní řády, kterými se dopravci na většině území Moravskoslezského kraje budou řídit od neděle 14. prosince.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adolf Horsinka

Úpravy zasáhnou železniční i autobusové linky, změny MHD v Ostravě nabudou platnosti až o tři dny později, a to kvůli dokončení tramvajové výluky přes Frýdlantské mosty.

Ve vlakové dopravě posílí hlavně linka S6 mezi Ostravou, Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm, kde bude v pracovních dnech jezdit pět nových přímých spojů mezi Ostravou a Frenštátem v každém směru.

Všechny změny ZDE

„Cestujícím tak odpadne nutnost přestupovat ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zlepší se také návaznost Karviné na dálkové vlaky do Prahy,“ konstatovala Lucie Drahošová, vedoucí marketingu společnosti Koordinátor ODIS, která jízdní řády v kraji spravuje.

Vybrané spoje linky S4 spojující Petrovice u Karviné, Bohumín a Ostravu se Studénkou budou nově vedeny až na mošnovské letiště, což umožní přímé spojení s letištěm i průmyslovou zónou.

Spěšné vlaky Gorol

Na trati mezi Opavou a Krnovem přibudou nové spoje a linka S10 vedoucí z Opavy přes Krnov a Bruntál do Rýmařova, případně Moravského Berouna, se rozdělí na dvě části, aby lépe odpovídala rozdílným kapacitním požadavkům jednotlivých úseků.

O víkendech začnou jezdit nové spěšné vlaky Gorol, které propojí Ostravu a Havířov s turistickou oblastí Těšínského Slezska, konkrétně s Mosty u Jablunkova. Spoje v 6:53 a 17:38 však budou v provozu pouze od dubna do října, v zimní sezoně mohou turisté vyrazit z Ostravy v 8:54 se zpáteční jízdou v 15:37.

Téměř všechny regionální linky a spěšná linka R61 budou nově vybaveny palubními terminály, takže cestující mohou platit jízdné až po nástupu. V případě, že budou chtít platit až u průvodčího, musí počítat s manipulační přirážkou.

Osoblažku převezme místní společnost

S velkou změnou musí cestující počítat na takzvané Osoblažce, úzkokolejné železnici mezi Třemešnou a Osoblahou. Dlouhodobý dopravce České dráhy tam skončí a pravidelný provoz od neděle převezme obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkokolejná dráha.

Jde o výsledek dlouhodobých jednání kraje s obcemi, které trať vnímají jako součást regionální identity i turistického potenciálu.

„Na Osoblažské úzkorozchodné dráze nepotkáte průvodčího, vlaky přecházejí na samoobslužné odbavení bez nutnosti osobního odbavovacího personálu. Jízdní řády se nemění a cena jízdného zůstává stejná, ovšem hotovostní platba u strojvedoucího je dražší o 30 až 50 procent než bezkontaktní způsob,“ uvedl David Švrček, mluvčí Osoblažské úzkokolejné dráhy.

Více zastávek na znamení

Změny se dotknou i autobusové dopravy. Na Jablunkovsku kraj vysoutěžil nového dopravce Transdev Slezsko, který oblast obslouží 31 novými autobusy a dvěma minibusy. Důležitou změnou v této části regionu bude také plošné zavedení zastávek na znamení.

„Ty budou od prosince zavedeny prakticky v celé oblasti Třinecka a Jablunkovska, kromě významných autobusových nádraží a zastávek na území Třince,“ uvedla ke změnám Lenka Kawuloková z jablunkovské radnice.

V tarifu ODIS dochází jen k dílčím úpravám, za jízdné si tedy lidé v příštím roce příliš nepřiplatí.

„Doplňuje se cena roční jízdenky pro zónu Ostrava XXL v kategorii 65+ a v opavské zóně 30 bude tato věková skupina jezdit nově zdarma,“ vysvětlila Lucie Drahošová s tím, že papírové desetiminutové jízdenky v Ostravě budou nově nepřestupní. „Několik změn čeká i zónové členění, například lidé z Horní Lomné budou mít díky tomu levnější jízdné do Jablunkova.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Dobrovice

Dobrovice

Vánoční výzdoba v Dobrovici v okrese Mladá Boleslav.

vydáno 13. prosince 2025  21:36

Jabkenice

Jabkenice

Inverze v Jabkenicích v okrese Mladá Boleslav.

vydáno 13. prosince 2025  21:35

Východočeské divadlo v Pardubicích uvedlo muzikálovou parodii Mladý Frankenstein

ilustrační snímek

Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo premiéru muzikálu Mladý Frankenstein v režii Petra Gazdíka. Jde o třetí premiéru současné divadelní sezony,...

13. prosince 2025  19:26,  aktualizováno  19:26

Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo Cyrana s rapovými prvky

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo třetí premiéru sezony 2025/2026. Inscenaci Cyrano v režii Patrika Lančariče nabídlo před zaplněným hledištěm na...

13. prosince 2025  19:15,  aktualizováno  19:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zřícení stropu na motokárové dráze v Plzni zranilo dva muže

Ilustrační foto.

Na podzemní motokárové dráze v Plzni došlo v sobotu k nehodě, při níž se zřítila část stropu. Propadl se jí bezdomovec, který spadl z výšky zhruba osmi metrů. Zranil se jednačtyřicetiletý muž, stejně...

13. prosince 2025  20:42

Na žďárské Zelené hoře oslavili věřící svátek svaté Lucie průvodem s lucernami

Na ĹľÄŹĂˇrskĂ© ZelenĂ© hoĹ™e oslavili vÄ›Ĺ™Ă­cĂ­ svĂˇtek svatĂ© Lucie prĹŻvodem s lucernami

Na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou dnes věřící slavili svátek svaté Lucie průvodem s lucernami a svíčkami. K večeru procházeli dlouhým tmavým ambitem, který...

13. prosince 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

V Přešticích dnes vzpomněli na počátek represí proti českému undergroundu

V PĹ™eĹˇticĂ­ch dnes vzpomnÄ›li na poÄŤĂˇtek represĂ­ proti ÄŤeskĂ©mu undergroundu

Půl století od akce, která v Přešicích na Plzeňsku odstartovala pronásledování představitelů českého undergroundu, si dnes připomněli pamětníci i mladší lidé....

13. prosince 2025  18:35,  aktualizováno  18:35

Chlapec ze Zlínska je stále nezvěstný, policie žádá kamerové záznamy

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Policisté druhým dnem pátrají po dvanáctiletém chlapci v okolí Halenkovic na Zlínsku. Marek Hejhal odjel ve čtvrtek ráno do školy, kam už nedorazil. Policisté v noci pročesali les v okolí obce, kde...

13. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  19:18

Návštěvníci usedlostí ve Vlčnově mohli vidět tradiční Vánoce na Slovácku

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci usedlostĂ­ ve VlÄŤnovÄ› mohli vidÄ›t tradiÄŤnĂ­ VĂˇnoce na SlovĂˇcku

Tradiční Vánoce, jak je dříve prožívali lidé na Slovácku, mohli dnes vidět návštěvníci památkových usedlostí ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Na programu byly...

13. prosince 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Chřipková epidemie může letos dorazit dříve. Lékaři varují před nástupem už před Vánoci

ilustrační snímek

Zatímco chřipková epidemie v České republice obvykle vrcholí na přelomu ledna a února a trvá přibližně šest až osm týdnů, letošní sezona se podle odborníků může výrazně lišit. Predikce Státního...

13. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Praze 5, Smíchově před kostelem sv. Václava je na tradičním místě vánoční strom ozdobený barevnými lesklými i matnými koulemi, kdy v těch lesklých se kolemjdoucí mohou vyfotit pomocí odrazu v nich.

vydáno 13. prosince 2025  17:58

Starostrašnická ulice

Starostrašnická ulice

Vánoční tramvaj na Starostrašnické ulici v Praze 10-Strašnicích .

vydáno 13. prosince 2025  17:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.