Důvodem protestu bylo dnešní zbourání domu, který v minulosti opakovaně obsazovali příznivci Bedřišky a snažili se zabránit jeho stržení. Policisté totiž dnes brzy ráno zajistili poslední dům určený ke zbourání v aktuální demoliční vlně a stroje objekt zbouraly.
Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nařídila demolici, neboť o domy v osadě kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle radnice jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké.
Obvod chce postupně nájemníky vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Lidem nabízí náhradní ubytování. Obyvatelé naopak tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu. Město i obvod opakovaně obvinili z nedostatečné komunikace s komunitou.
Bourání posledního objektu chtěl zabránit mimo jiné ostravský spolek Fiducia. Už minulý týden na zasedání městského zastupitelstva vyzval k zastavení demolice a podpoře otevřeného dialogu. Obdobný návrh nakonec vznesl i někdejší primátor a opoziční zastupitel Tomáš Macura (JDETO!!!).
V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní
Návrh však městské zastupitelstvo nepřijalo. Spolek se obrátil i na obvodní zastupitelstvo, které zasedalo dnes. Jeho výzva ale nebyla zařazena ani na program jednání. Návrh spolku si sice osvojil zastupitel Petr Luzar (ODS), ale při hlasování nakonec jeho zařazení do programu nezískalo dostatečnou podporu.
Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům, který byl zařazený v aktuální demoliční vlně. Odpůrci bourání namítají s tím, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství a je příkladem bezproblémového soužití mezi romskou komunitou a majoritní společností.
Starousedlice: Žijeme v klidu a bez kriminality
Jiřina Štanglerová v osadě Bedřiška žije s manželem a dvěma dětmi 27 let, smlouvu má na dobu neurčitou, přesto má strach z budoucnosti. „Přišli jsme, protože jsme čekali, že se pan starosta podrobněji vyjádří k tomu, co se děje u nás na Bedřišce, ale nedozvěděli jsme se nic, co bychom už nevěděli,“ řekla.
Podle ní starosta lže, když tvrdí, že obyvatelé byli informováni o demolicích. Obvod podle ní dostatečně nekomunikuje, lidé by uvítali například letáky s informacemi o demolicích.
Cestu k dohodě už nevidí. „S panem starostou tomu nevěřím,“ řekla. Bedřišku opustit nechce. Lokalita se podle ní z ghetta proměnila v „ráj na zemi“. Jak řekla, v místě lidé žijí klidně, bez hádek, násilí a kriminality. Po demolicích už podle ní oblast nikdy nebude stejná.
8. prosince 2025