Bourání finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později na místo dorazili aktivisté, kteří protestují proti demolici posledního objektu a chtějí jí zabránit. Starosta na počátku tvrdil, že situaci nechce eskalovat.
„Je třeba říct, že ti lidé jsou na tom území skutečně protiprávně i na střeše toho domu. Nám to radost nedělá,“ uvedl starosta obvodu Patrik Hujdus. Zároveň ale připomněl, že firma má podle smlouvy na demolici čtyřicet dní a aktivisté na výzvy k odchodu nereagují.
„Je pravděpodobné, že budeme chtít dokončit tu zakázku tak, jak byla vypsána. To znamená, že předpokládám, že během příštího týdne požádáme kompetentní složky, aby nám to pomohly vyřešit a dostat se do právního vztahu, jak je třeba,“ upozornil Hujdus.
Aktivisté opakovaně dávají najevo, že s protesty končit nehodlají. A ani s opuštěním střechy. „Zůstaneme, dokud nebude jistota, že tento dům nebude zdemolován,“ ujistila tento týden jedna z aktivistek Alena Jiříčková.
Společně s dalšími asi patnácti lidmi z celé republiky se po hodině až dvou střídali na plechové střeše poloviny finského domku. „Očekáváme příjezd dalších podporovatelů,“ uvedla.
18. listopadu 2025