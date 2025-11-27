Proti aktivistům možná už s policií. Ostravský obvod zvažuje zákrok na Bedřišce

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:52aktualizováno  18:06
Ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřejmě příští týden požádá policii o zákrok proti aktivistům bránícím demolici domů na Bedřišce. Podporovatelé osady opakovaně obsazují střechu posledního domu určeného ke stržení v aktuální demoliční vlně a odmítají výzvy k odchodu.
Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde aktivisté brání bourání domu. Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. (18. listopadu 2025)

Protestující na jednom z bouraných domů v ostravské kolonii Bedřiška (13....
Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však...
Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však...
Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však...
Bourání finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později na místo dorazili aktivisté, kteří protestují proti demolici posledního objektu a chtějí jí zabránit. Starosta na počátku tvrdil, že situaci nechce eskalovat.

„Je třeba říct, že ti lidé jsou na tom území skutečně protiprávně i na střeše toho domu. Nám to radost nedělá,“ uvedl starosta obvodu Patrik Hujdus. Zároveň ale připomněl, že firma má podle smlouvy na demolici čtyřicet dní a aktivisté na výzvy k odchodu nereagují.

„Je pravděpodobné, že budeme chtít dokončit tu zakázku tak, jak byla vypsána. To znamená, že předpokládám, že během příštího týdne požádáme kompetentní složky, aby nám to pomohly vyřešit a dostat se do právního vztahu, jak je třeba,“ upozornil Hujdus.

Aktivisté opakovaně dávají najevo, že s protesty končit nehodlají. A ani s opuštěním střechy. „Zůstaneme, dokud nebude jistota, že tento dům nebude zdemolován,“ ujistila tento týden jedna z aktivistek Alena Jiříčková.

Společně s dalšími asi patnácti lidmi z celé republiky se po hodině až dvou střídali na plechové střeše poloviny finského domku. „Očekáváme příjezd dalších podporovatelů,“ uvedla.

18. listopadu 2025

27. listopadu 2025  16:40,  aktualizováno  16:40

Zubní pohotovost v Brně se od ledna přesune z Úrazové do svatoanenské nemocnice

ilustrační snímek

Zubní pohotovost v Brně se od ledna přesune z Úrazové nemocnice (ÚNB) do Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA). České televizi to dnes potvrdila mluvčí...

27. listopadu 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

