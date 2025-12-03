Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k zastavení demolic a otevřenému dialogu, obdobný návrh vznesl i exprimátor a opoziční zastupitel Tomáš Macura. Zastupitelstvo návrh nepřijalo.
Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici. (13. listopadu 2025)

Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později na místo přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům určený k demolici v aktuální demoliční vlně. Dodnes brání stržení objektu.

„Ve výzvě jsme žádali, aby byla zastavena demolice do doby, než se uspořádá nějaké mezioborové setkání,“ uvedla za Fiducii Ilona Rozehnalová.

Mimo to Fiducia rovněž chtěla, aby byla zrušena výpověď spolku N.O.B.L, který stojí za provozem tamního komunitního centra a dostal výpověď bez udání důvodů.

Stejně tak i Macura poukazoval na to, že by se měla vést diskuse o možných řešeních situace v lokalitě. Domnívá se také, že by měla být upravena i pracovní skupina města, která se problematikou dlouhodobě zabývá, a to tak, aby v ní bylo rovnoprávnější zastoupení obou názorových proudů včetně odborníků.

Zastánci Bedřišky městu i obvodu vyčítali i řadu dalších věcí. Například to, že z pracovní skupiny není pořizován zvukový záznam, nebo způsob, jakým se vrcholní představitelé o dění v lokalitě vyjadřují. Podle aktivistů dostatečně nezohledňují výjimečnost tamní komunity.

Primátor Jan Dohnal (SPOLU) oponoval, že zásluhy komunity nikdo nezpochybňuje, ale město musí rovněž zohledňovat ekonomickou stránku věci. Vedení obvodní radnice i města dlouho poukazuje právě na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké.

Obvod proto chce, aby se nájemníci postupně vystěhovali a nabízí jim náhradní bydlení. Lokalitu chce ponechat jako strategickou územní rezervu. Nájemníci naopak tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu.

„Samozřejmě vnímám, že situace na zastupitelstvu dneska eskalovala. Jako město ale v tento moment nespatřujeme žádné nové okolnosti, které by situaci dramaticky posunuly,“ podotkl Dohnal. Podle něj je pracovní skupina k Bedřišce otevřená všem odborníkům.

„Ve vedení města ani v zastupitelstvu není nikdo, kdo by si myslel, že Bedřiška funguje špatně, nebo by znevažoval projekt toho komunitního soužití, ale pokud to přetavíme do peněz a bavíme se o tom, že bychom museli vynaložit na nějaké udržení stovky milionů a na nějaký rozvoj vyšší stovky milionů, tak to narazí na to, že ve městě je řada věcí potřebnějších,“ řekl Dohnal.

Mluvčí obyvatel Eva Lehotská ve středu přišla s dalším návrhem na možné řešení situace. Uvedla, že by bylo možné využít právo stavby. „Právo stavby znamená, že majetek zůstane v rámci města, jak objekty, tak pozemek. My bychom pouze udělali dlouhodobou smlouvu o tom, že se k tomu majetku můžeme chovat tak, že si ho bez souhlasu můžeme opravit,“ uvedla Lehotská.

Obvod by se tak podle ní vyvázal ze závazku udržovat svůj majetek. Obyvatelé by odevzdávali peníze za pronájem pozemků. Návrhem se ale zastupitelé blíže nezabývali, protože by k němu museli mít další parametry.

Obyvatelka domku sousedícího s posledním objektem určeným k demolici navíc opět podala návrh na předběžné opatření, kterým chce zbourání sousedícího objektu zabránit. S prvním návrhem neuspěla, potvrdil ve středu její advokát Ondřej Ručka.

Nový návrh na vydání předběžného opatření podal k Okresnímu soudu v Ostravě. Uvedl, že do něj doplnili některé podklady, které u předchozího projednání chyběly. „Podařilo se nám je získat a doplnili jsme je. Zda projde nový návrh, nevíme,“ dodal.

