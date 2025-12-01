Soud zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška, radnice na bourání trvá

Krajský soud v Ostravě zamítl návrh na vydání předběžného opatření na ochranu domu v osadě Bedřiška v Ostravě Mariánských Horách. Vyplývá to z rozhodnutí, které soud zveřejnil. Radnice obvodu bude v pondělí podle starosty Patrika Hujduse (Starostové pro Ostravu) jednat o dalším postupu. Na domě zůstávají demonstranti. Budou se radit s právníky o dalším postupu.

Ze zveřejněného rozhodnutí vyplývá, že krajský soud potvrdil dřívější rozhodnutí okresního soudu, který návrh na předběžné opatření zamítl. Žádné předběžné opatření tak nebylo vydáno.

Starosta Hujdus řekl, že radnice ještě rozhodnutí neobdržela. „Pokud je pravda, že soud návrh zamítl, tak jsem rád, že soudy potvrdily, že se nedopouštíme ničeho nezákonného,“ řekl.

Dodal, že o dalším postupu ve vztahu k protestujícím, kteří zůstávají na střeše domu, bude v pondělí jednat rada. Na rozhodnutí zbourat neobývané domy, jejichž oprava je nerentabilní, radnice trvá.

„Celou věc chceme dělat citlivě, budeme hledat řešení, aby došlo k uklidnění situace,“ doplnil s tím, že protiprávního jednání se dopouštějí lidé, kteří jsou na střeše domu.

Poradí se s právníky

Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská oznámila, že aktivisté podobné rozhodnutí očekávali, budou ho respektovat, což ale neznamená konec protestní akce.

„Ještě uvidíme, jak bude rozhodnutí odůvodněné. Byl to z naší strany pokus, jak ochránit rodinu. Rozhodnutí budeme respektovat,“ uvedla Lehotská.

Proti aktivistům asi už s policií. Ostravský obvod zvažuje zákrok na Bedřišce

Dodala, že to neznamená konec protestní akce. Ta podle ní souvisí s ochranou domu, který podle jejich soudního znalce není nutné bourat. Stržením by městu vznikla nevratná škoda. „Další postup ještě musíme probrat i s právníkem,“ řekla.

Obyvatele osady v pondělí ve svém prohlášení podpořila i Evropská strana European Left (Strana Evropské levice), která ústy Markéty Juřicové odsoudila demolice.

„Přístup vedení městské části, zejména starosty Patrika Hujduse, je odsouzeníhodný. Budeme podporovat místní obyvatele a aktivisty na Bedřišce všemi dostupnými prostředky, dokud městská část nenaplní požadavky místní komunity, neprodlouží všem obyvatelům nájemní smlouvy a dokud nepřestane s demolicemi a vystěhováváním. Každý člověk by měl mít právo na důstojné bydlení,“ uvedla Juřicová.

Bourání finských domků v osadě, kde stále žije zhruba 50 lidí, začalo 12. listopadu. O den později na místo dorazili aktivisté, kteří protestují proti demolici posledního objektu a chtějí jí zabránit.

Domky nedáme. Obyvatelé Bedřišky vyzvali k dalšímu jednání o osudu kolonie

Starosta opakovaně tvrdil, že situaci nechce eskalovat. „Je třeba říct, že ti lidé jsou na tom území skutečně protiprávně i na střeše toho domu. Nám to radost nedělá,“ uvedl Hujdus. Zároveň ale připomněl, že firma má podle smlouvy na demolici 40 dní a aktivisté na výzvy k odchodu nereagují.

Cílem obvodu zůstává postupné vystěhování nájemníků a ponechání lokality jako strategické územní rezervy. Vedení obvodní radnice dlouho poukazuje na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké, s čímž ale obyvatelé nesouhlasí. Naopak tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu.

Se žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie obrátili dopisem i na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili.

