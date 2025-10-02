Komín opavské Bredy se už nezřítí, část rozebraných cihel použijí stavbaři znovu

Žaneta Motlová
  10:02
Zčásti je rozebraný, zčásti zpevněný. Stavební zajištění pádem hrozícího komína někdejšího obchodního domu Breda v Opavě je u konce. Restaurátoři díky tomu bez rizika pokračují v obnově ikonické kopule památky. Stavbaři na této památce zároveň s pomocí moderní techniky zkoumají podloží prvorepublikového obchodního domu.
Přibližně polovina horní části komínu v opavské Bredě, který nebyl přibližně...

Přibližně polovina horní části komínu v opavské Bredě, který nebyl přibližně šedesát let využíván, a v létě se na něm objevily trhliny ohrožující stabilitu, je už bezpečně rozebraná. Část starých cihel se podařilo zachránit a budou použity při stavbě nového komína. | foto: Město Opava

Přibližně polovina horní části komínu v opavské Bredě, který nebyl přibližně...
Bourat se bude část komína od lávky nahoru. Zbytek stavaři zpevní. „Samozřejmě...
Na komínu jsou obrovské praskliny.
Kopuli teď kryje ochranná plachta. Stavaři ji odstraní až po obnově kopule....
18 fotografií

„Přibližně polovina horní části komína je už bezpečně rozebraná. Část starých cihel se podařilo zachránit a budou použity při stavbě nového komína,“ řekl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Většina materiálu zhruba sto let starého komína, který se od 60. let minulého století nepoužíval, byla v tak špatném stavu, že ji při stavbě nového komína nahradí nové cihly.

21. srpna 2025

„Spodní část komína pak firma stáhla ocelovými skružemi, aby bezpečně vydržela do jeho celkové rekonstrukce,“ doplnil Konečný.

Ukončení prací znamená konec omezení pro restaurátory obnovující centrální skleněnou kopuli obchodního domu, kterou havarijní stav komína bezprostředně ohrožoval.

Ikonické luxfery jsou zničené

I její obnova se Opavě prodraží. Ukázalo se totiž, že i většina historických skleněných luxferů, jež ji tvoří, je nenávratně poškozená.

Opavská Breda jako Notre-Dame. Restaurátoři k čištění kopule používají unikátní metodu

„Naplno se projevila léta chátrání a zatékání, ale samozřejmě i požár. Bližší průzkum naše obavy jen potvrdil,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.

Pro obnovu kopule tak bude nutné vyrobit repliky poničených skleněných částí.

Restaurátoři zároveň čistí terrazzovou kostru kopule. Pracují z plošného lešení, které zabírá celý centrální prostor obchodního domu, unese až dvanáct tun a dovezeno muselo být až z Německa.

Hrozilo, že spadne na skleněnou kopuli. Začala demolice komína obchoďáku Breda

V plánu mají i laserové skenování, které odhalí případné praskliny v konstrukci. Čištění a průzkum potrvá do jara. Pak přijde na řadu druhá etapa, jež zahrnuje celkovou obnovu kopule.

Pracuje se také v podzemních částech objektu. „Odborníci zkoumají i podloží Bredy a jejího blízkého okolí. Pomocí georadaru se snaží zjistit, kudy nejen do Bredy z podzemí zatéká,“ poznamenal Konečný.

Obchodní dům vznikl koncem 20. let minulého století a byl tehdy největším obchodním domem v Československu. V roce 2004 vyhořel, od roku 2012 je zavřený a chátrá. V roce 2021 památku koupila Opava a celkově ji obnoví.

28. dubna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Bosonohy zapojí po vzoru jiných jihomoravských obcí seniory do rozhodování

Podílet se na rozvoji obce, upozorňovat na nedostatečnou bezbariérovost nebo třeba organizovat mezigenerační aktivity umožňuje starším lidem na jižní Moravě...

2. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Spěchám do nemocnice s těhotnou, lhal řidič hlídce. Na svědomí měl několik prohřešků

Aby se vyhnul silniční kontrole, vymyslel si řidič v Žatci před pár dny opravdu neobvyklou výmluvu. Policistům tvrdil, že jeho spolujezdkyně je těhotná a potřebuje rychle do nemocnice. Hlídka tam...

2. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Osmnáctiletý mladík neunesl urážku, svého soka ubodal. Hrozí mu až 20 let

Bleskové vyřešení vraždy ohlásili kriminalisté z Olomouckého kraje. Násilný čin se stal v noci na úterý v obci Dlouhá Loučka, na jejímž okraji policejní hlídka našla mrtvého muže. Vyšetřovatelé během...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:41

Kino Dukla v Pardubicích na jeden den ožije, chystá promítání Ikarie XB 1

Kino v Domě kultury Dukla v Pardubicích na jeden den ožije. V sobotu uvede odpolední program s promítáním, přednáškou, výstavou a dílnou pro děti. Poslední...

2. října 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začne výluka tramvají na Žižkově, osm linek nepojede ulicí Jana Želivského

Pražský dopravní podnik (DPP) začne o nadcházejícím víkendu s pracemi na modernizaci tramvajové trati v ulici Jana Želivského, kvůli kterým nepojedou od neděle do pondělí 15. prosince tramvaje v...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Volby do Sněmovny: Připomeňte si, kdo v posledních letech vyhrál volby v Praze

Od porevolučního nadšení přes souboje velkých stran až po nástup nových hnutí. Rozebrali jsme výsledky deseti sněmovních voleb v hlavním městě za posledních třicet pět let.

2. října 2025  12:20

Podzimní TRADE NEWS vás zavede do Bulharska a Turecka

2. října 2025  12:19

Volby 2025: Pět nejčastějších chyb, kvůli kterým vám může propadnout hlas

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 začínají už v pátek a není od věci si připomenout, jak správně hlasovat. Když už si dáte tu práci najít uskupení, ke kterému vás to nejvíc táhne, byla by škoda svůj...

2. října 2025  12:17

Zvýšená návštěvnost státních památek v Pardubickém kraji pokračovala i v září

Letošní zvýšená návštěvnost státních památek v Pardubickém kraji pokračovala i v září. Hrady a zámky si prohlédlo více lidí než ve stejném měsíci před rokem,...

2. října 2025  10:30,  aktualizováno  10:30

Liberecká kapela NekrmiT vydala první album, texty napsali místní literáti

Blues o tužce, Bloumání v nachu nebo Ultima Thúlé. Kapela NekrmiT, jež šíří svůj hard blues folk nejen po rodném Liberci, představila své první album. „Hladům vlčím“ přináší posluchačům třináct...

2. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ústavní soud se v úterý vyjádří k letošnímu zmrazení platů v justici

Ústavní soud (ÚS) se v úterý vyjádří k letošnímu zmrazení platů v justici. Vyhlásí, jak rozhodl o podnětu Okresního soudu v Děčíně, podle kterého letošní...

2. října 2025  10:29,  aktualizováno  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.