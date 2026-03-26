Komorní scéna Aréna Ostrava uvede inscenaci Klaus Mann napsal Mefista

Ostravské divadlo Komorní scéna Aréna připravuje premiéru inscenace Tomáše Vůjtka nazvané Klaus Mann napsal Mefista. Hra představí osudy německého spisovatele v době nástupu nacismu. Divadlo tím pokračuje v dramaturgické linii, která se dlouhodobě soustředí na silná témata moderních dějin, morální dilemata jednotlivce a společenskou odpovědnost umění. Dílo v režii Ivana Krejčího bude mít premiéru 28. března. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Kateřina Neumannová.
"Novinka vychází ze života a díla spisovatele Klause Manna, autora slavného románu Mefisto. Sleduje dramatický osud generace umělců konfrontovaných s nástupem totalitní moci," uvedla. Dodala, že příběh sourozenců Klause a Eriky Mannových, kteří si zakládají vlastní divadlo s ambicí říkat pravdu o světě kolem sebe, se odehrává v době, kdy Německo ovládá nacismus a osobní i profesní kompromisy nabývají fatálních rozměrů.
Inscenace podle Neumannové s hořkým humorem otevírá otázky osobní integrity, umělecké odpovědnosti a ceny, kterou člověk platí za přizpůsobení se moci. Do děje navíc vstupují symbolické postavy Smrťáka a Mefista, které podtrhují nadčasovost tématu i jeho existenciální rozměr. "Osud samotného Klause Manna je dramatickým svědectvím o tlaku doby. Hořkou zkušenost promítl do románu Mefisto, v němž kritizoval umělecké kompromisy a přizpůsobení se autoritářským režimům," dodala.
Tato témata jsou pro inscenaci klíčová. "Klaus Mann napsal příběh o tom, jak snadno se pravda mění v pohodlnou lež a jak tenká je hranice mezi osobní integritou a kariérním kompromisem. Nejde ale o historickou rekonstrukci, zajímá nás, jak tyto mechanismy fungují dnes," doplnil režisér Ivan Krejčí.
V hlavních rolích diváci uvidí Marka Cisovského, Renátu Klemensovou, Vlastimila Burdu, Jana Chudého, Kristýnu Panzenberger Krajíčkovou a Michaelu Bajgarovou.