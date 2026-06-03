Komorní scéna Aréna uvede Horváthův Soudný den o vině a trestu

Poslední premiérou této sezony v ostravském divadle Komorní scéna Aréna je hra Soudný den německy píšícího rakousko-uherského dramatika Ödöna von Horvátha. Inscenace v režii Martina Františáka chce zaujmout odvážnou dramaturgií a výkonem hereckého souboru. Ten dokáže i velká společenská témata převádět do silných, lidských a hluboce osobních příběhů, řekla ČTK mluvčí divadla Eva Kijonková. Premiéra se uskuteční 6. června.
Horváthův Soudný den z roku 1936 otevírá otázky, které jsou dnes možná ještě naléhavější než v době vzniku inscenace. Železniční přednosta Tomáš Hudetz způsobí tragickou srážku vlaků. Veřejnost z něj nejprve udělá oběť nespravedlnosti, aby jej vzápětí označila za monstrum hodné potrestání. "Pravda přitom nikoho příliš nezajímá. Dav už svůj rozsudek dávno vynesl. Horváth s ironickým humorem a drtivou přesností zachycuje mechanismus veřejného odsuzování i lidskou potřebu hledat viníky," uvedla.
V titulní roli Tomáše Hudetze se představí Vlastimil Burda. Postavu muže zmítaného vinou, strachem i touhou po očištění doplňuje Tereza Cisovská jako paní Hudetzová a Kristýna Panzenberger Krajíčková v roli Anny, postavy, která do temného příběhu přináší citlivost i lidskost. Dále se představí Marek Cisovský, Sabina Muchová, Milan Cimerák, Michael Rozbroj, Michaela Bajgarová, Vojtěch Lipina, Josef Kaluža, Jan Chudý a Vladislav Georgiev.
"Režisér Martin Františák inscenaci předkládá nejen jako drama o vině a trestu, ale také jako výpověď o dnešní společnosti, která často soudí rychleji, než je schopna naslouchat," doplnila. Soudný den byl v Ostravě poprvé uveden 11. prosince 1937 v Německém domě. Druhé uvedení připravil režisér Josef Janík v Divadle Petra Bezruče začátkem února 1989, tedy 52 let po premiéře.