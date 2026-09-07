Komplikace s rozvody protáhly opravu kuchyně na ZŠ dr. M. Horákové v Kopřivnici

Nečekané komplikace se starými rozvody protáhly rozsáhlou rekonstrukci kuchyně, jídelny a navazujících prostor na Základní škole dr. Milady Horákové v Kopřivnici na Novojičínsku přibližně o měsíc. Dnes tam začal nový školní rok, práce však ještě pokračují. Celkové náklady na stavební práce a pořízení nového gastronomického vybavení přesáhnou 57 milionů korun, a ve městě tak jde o jednu z největších investic do školské infrastruktury. ČTK to sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
Rekonstrukce začala na konci června. Na stavbě se denně pohybuje více než 20 pracovníků, pracuje se i ve večerních hodinách a o víkendech. "Díky intenzivnímu tempu prací se během prázdnin podařilo dokončit nejhlučnější stavební práce, a výuka tak může probíhat podle plánu," uvedla Macháčková.
Hotové už jsou páteřní rozvody vody a elektřiny, roznášecí vrstvy podlahy v kuchyni či jídelně. Nyní se pracuje například na montáži podhledů a finálních površích. V říjnu by se měly dělat už jen závěrečné dokončovací práce.
"Při odkrytí konstrukcí se například ukázalo, že některé stoupací rozvody vody jsou ve velmi špatném stavu. V jednom případě bylo potrubí zanesené přibližně z 80 procent. Proto jsme přistoupili k výměně rozvodů, přestože s ní původní projekt nepočítal," uvedl vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík. Komplikace se objevily také u kanalizace, zdržení způsobila i voda pronikající do kolektoru.
"Stavba i přes komplikace výrazně pokročila a jsem rád, že jsme mohli školní rok zahájit podle plánu. Nejhlučnější práce jsou za námi a to, co zbývá, by mělo provoz školy ovlivňovat jen minimálně," uvedl místostarosta David Monsport (Sdružení nezávislých Kopřivnice).
Hlavní vchod zatím není k dispozici, žáci proto chodí do školy bočním vchodem u krčku a vchodem od školního hřiště. "Nová kuchyně také ještě není v provozu, takže školáci budou několik týdnů dojíždět na obědy do jídelny Střední a vyšší odborné školy v Kopřivnici. Dopravu zajišťují autobusy financované městem," uvedla Macháčková.