Ostravské letiště ohlásilo rekordní výsledky, ředitel přesto musel skončit

„S ohledem na uplynutí funkčního období stávajícího představenstva společnosti Letiště Ostrava rozhodla Rada Moravskoslezského kraje, která vykonává funkci valné hromady společnosti, o volbě nových členů představenstva,“ informovala bez dalších detailů Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu.

„S uplynutím funkčního období stávajícího představenstva fakticky došlo i k zániku funkce generálnímu řediteli společnosti Jaromíru Radkovskému,“ dodala mluvčí kraje.

Radkovský o svém konci ve funkci podle vlastních slov do poslední chvíle netušil. „Letiště je však vlastněno krajem, politici mají právo rozhodovat. Je to, jak to je. Udělali jsme tam kus práce, s dalšími otázkami je potřeba obrátit se na kraj, já důvody neznám,“ komentoval Radkovský.

Exhejtman: Z ekonomických příčin to nebylo

Rychlý konec generálního ředitele překvapil i někdejšího hejtmana Ivo Vondráka, za jehož působení v čele kraje Radkovský do vedení letiště nastoupil.

„Je to pro mne překvapením a neznám důvod. Letiště se konečně dostalo z červených do černých čísel, takže ekonomické příčiny to nebyly,“ konstatoval Vondrák.

Letiště loni dosáhlo historicky nejvyššího počtu odbavených cestujících i rekordního objemu přepraveného nákladu. V roce 2024 letištěm prošlo 493 tisíc pasažérů, což představovalo meziroční nárůst o 44 procent. Historické maximum zaznamenalo letiště také v oblasti nákladní dopravy, když odbavilo přes 22 tisíc tun nákladu.

Letiště se tak vymanilo z útlumu způsobeného koronavirovou krizí a překonalo i dřívější čísla.

Rostoucí význam letiště potvrzovalo i rozšíření letových destinací. Mezi nové cíle patřila například Málaga, Podgorica nebo Fuerteventura, přičemž od prosince byly zavedeny dálkové lety na Mauricius a do thajského Phuketu.

Kraj se k důvodům Radkovského odchodu, o kterém jako první informoval web zdopravy.cz, nevyjádřil. Pouze potvrdil, že na jeho místo bude vybrán nový management. „O generálním řediteli rozhodne představenstvo. Bude vyhlášeno výběrové řízení,“ konstatovala mluvčí Chlebounová.

Radkovský stál v čele ostravského letiště necelých osm let. Za jeho působení se letiště výrazně zlepšilo ve všech ukazatelích. Zatímco v roce 2016, před nástupem Radkovského do funkce, byla společnost Letiště Ostrava ve ztrátě přes 84 milionů korun a v roce jeho nástupu, v polovině roku 2017 se ztráta snížila na 14,1 milionu korun, v zatím posledním zveřejněném roce 2023 vydělalo letiště, a to podruhé za sebou, přes čtyři miliony korun.

Důležitým krokem pro letiště bylo zavedení pravidelného spojení s Londýnem a Varšavou. Každoročně se navíc na tomto letišti koná největší letecká přehlídka ve střední Evropě Dny NATO. V minulém roce se však neuskutečnila kvůli povodním.