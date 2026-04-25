Posvátný pták Mayů potřeboval v Ostravě pomoc s líhnutím, kondoři mají sedmé mládě

Dalibor Maňas
  7:02aktualizováno  7:02
Zoo Ostrava úspěšně odchovává své sedmé mládě kondora královského, což je v evropském měřítku významný úspěch pro chov tohoto vzácně rozmnožujícího se druhu. Přestože o mládě pečují rodiče, chovatelé museli po neúspěšných pokusech z minulosti asistovat u líhnutí a dále i u krmení, aby zajistili přežití vzácné samičky.
Dospělý kondor královský má výrazné barvy a kožní výrůstky na hlavě, které jsou typickými znaky tohoto jihoamerického dravce, kterého uctívali už staří Mayové. | foto: Zoo Ostrava, Pavel Vlček

Kondoři královští patří v zoologických zahradách k vzácným jedincům. „Hlavním důvodem, proč se nedaří mláďata odchovávat, je problém se sestavením harmonizujícího páru a zajištění vhodných podmínek pro hnízdění,“ vysvětlila tisková mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

V Ostravě se tito pestře zbarvení dravci chovají již od roku 1970, ale první úspěšný odchov se podařil teprve až v roce 2017.

Současný chovný pár spolu žije od roku 2011. Přestože kondoři pravidelně hnízdili, zpočátku se jim nedařilo.

Dospělý kondor královský má výrazné barvy a kožní výrůstky na hlavě, které jsou typickými znaky tohoto jihoamerického dravce, kterého uctívali už staří Mayové.
Mládě kondora královského během vážení v zázemí Zoo Ostrava. Ve věku 40 dní měla tato samička 1 622 gramů.
Mládě kondora královského během vážení v zázemí Zoo Ostrava. Ve věku 40 dní měla tato samička 1 622 gramů.
Klubání mláděte kondora královského v ostravské zoo
„Rodiče zřejmě nevěděli, jak pomoci líhnoucímu se mláděti ze skořápky. Proto jsme se rozhodli v dalších letech s líhnutím pomoci,“ popisuje chovatelka Kateřina Nováčková.

Posvátný pták Mayů

  • Kondor královský (Sarcoramphus papa) obývá oblasti od Střední Ameriky po Argentinu.
  • Živí se především mršinami, čímž v přírodě plní důležitou sanitární roli.
  • Hnízdí v dutinách stromů nebo na skalách, samice snáší vždy jen jedno vejce.
  • Mláďata zůstávají s rodiči až dva roky. Dospělé, výrazně pestré zbarvení získávají až po několika letech – jako mladí jsou šedí až černí.

Osvědčený postup uplatnili v zoo i letos. Jelikož se jedná o velmi plaché ptáky, byli umístěni do zázemí mimo zraky návštěvníků, aby měli klid na hnízdění a péči o potomka.

Hnízdo není opatřeno kamerou, ale podle chování rodičů chovatelé předpokládají, že vejce bylo sneseno 25. prosince 2025.

Jen pár dní před líhnutím ho chovatelé odebrali do inkubátoru. „Mládě se začalo klubat 15. února, ale pak se pokrok zastavil. Museli jsme mu tedy 17. února pomoci ven,“ líčí chovatelka.

„První kontrola vejce proběhla až 9. ledna 2026, když oba rodiče na chvíli opustili hnízdo. Vejce bylo prosvíceno a potvrdilo se, že je oplozené,“ řekla chovatelka.

Po vylíhnutí strávilo mládě tři dny u lidí, aby se rozkrmilo, a poté je chovatelé vrátili na hnízdo, kde je rodiče bez problémů přijali.

Je to samička

Aktuálně je mládě v péči rodičů stále v zázemí zoo. „9. března proběhla první kontrola mláděte na hnízdě. Váha mláděte byla 871 gramů,“ prozradila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Při poslední kontrole na konci března vážila malá samička už 1 622 gramů.

V ostravské zoo se vylíhl kondor královský, první dny o něj pečovali chovatelé

„Zdá se, že prospívá velmi dobře. Už také víme, že se jedná o samičku. Zjištění pohlaví jsme letos poprvé provedli neinvazivně analýzou DNA z kousku cévy u pupku krátce po vylíhnutí,“ dodává Kateřina Nováčková.

Oba rodiče se při sezení vzorně střídali a vejce spolehlivě zahřívali. „Krátce před líhnutím pak chovatelé vejce odebírají do inkubátoru a na hnízdo vloží podkladek. První tři dny chovatelé mládě rozkrmují, to je doba, kdy nehrozí fixace mláděte na člověka, a poté je vracejí zpět na hnízdo rodičům, kteří je bez problémů přijmou a začnou o ně ihned pečovat,“ nastínila chovatelka.

Význam pro Evropu

V rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) chová tyto dravce pouze 30 institucí v celkovém počtu 70 jedinců.

„Odchov se daří jen v několika málo z nich. Jelikož početnost divoké populace v Americe klesá, je záchovný program v zoo zásadní pro budoucnost celého druhu,“ uzavírá mluvčí Šárka Nováková.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Nový areál v Hradci, nová Siniaková? Musí se všechno sejít, míní šéftrenér

Letecký pohled na rekonstruovaný tenisový areál v hradeckých Malšovicích

V hradeckých Malšovicích z původního tenisového areálu s velkou tradicí vznikl jeden z nejmodernějších sportovních komplexů v republice. Za sebou tu mají první velké turnaje – evropský šampionát i...

25. dubna 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Víno už není jen o chuti. Mladá generace chce lehkost, příběh i originální design

Miroslav Majer

České vinařství se postupně proměňuje. Mění se styl vín, způsob jejich konzumace i očekávání zákazníků, kteří vedle chuti sledují také lehkost, autenticitu nebo celkový příběh značky. Kam se ale v...

25. dubna 2026  7:30

Praha 9 Hloubětín

Praha 9 Hloubětín

Koupací rituál pana kačera v kašně v Hloubětíně na náměstíčku

vydáno 25. dubna 2026  7:29

V ulici U smíchovského hřbitova v Praze 5, dosud řízené semafory pro průjezd motorových vozidel včetně midibusové linky č. 153, byly již pozemní i podzemní práce ukončeny, takže bude tato ulice...

vydáno 25. dubna 2026  7:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na trať trolejbusu č. 52 se vozy vydávají z terminálu Na Knížecí v Praze 5 po dobití baterií na tomto místě, aby pak stále ještě v provozu měly až pod parkem Santoškou a od Waltrovky dostatek...

vydáno 25. dubna 2026  7:26

Masarykovo nádraží uvnitž

Masarykovo nádraží uvnitž

Na Masaryčce je obří slon a lidi na něj lepí svoje psychické problémy. Zajímavá socha.

vydáno 25. dubna 2026  7:25

Petřín

Petřín

Zahalená lanovka už jezdí pod panoramou Prahy. Technici zkoumají a prověřují všechny systémy, aby jsme se mohli bezpečně svézt.

vydáno 25. dubna 2026  7:24

Petřín

Petřín

Zahalená lanovka už jezdí pod panoramou Prahy. Technici zkoumají a prověřují všechny systémy, aby jsme se mohli bezpečně svézt.

vydáno 25. dubna 2026  7:23

Posvátný pták Mayů potřeboval v Ostravě pomoc s líhnutím, kondoři mají sedmé mládě

Dospělý kondor královský má výrazné barvy a kožní výrůstky na hlavě, které jsou...

Zoo Ostrava úspěšně odchovává své sedmé mládě kondora královského, což je v evropském měřítku významný úspěch pro chov tohoto vzácně rozmnožujícího se druhu. Přestože o mládě pečují rodiče, chovatelé...

25. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Rožnov p. R. si sérií kulturních a vzdělávacích akcí připomene osvobození města

ilustrační snímek

Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku si sérií kulturních a vzdělávacích akcí připomene 81. výročí osvobození města a ukončení druhé světové války. Na programu...

25. dubna 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Sjezd lidovců v Ostravě bude diskutovat o změně stanov a směřování strany

ilustrační snímek

Po zvolení nového předsednictva budou dnes lidovci na ostravském sjezdu měnit stanovy a diskutovat o novém směřování strany. Nový předseda - jihomoravský...

25. dubna 2026,  aktualizováno 

Policisté hledají 67letého muže z Nymburka, je silný diabetik

ilustrační snímek

Policisté hledají 67letého Milana Holuba z Nymburka, který je silný diabetik. Pohřešovaný je od dnešního odpoledne, kdy se měl dostavit na dialýzu. Může být...

24. dubna 2026  23:32,  aktualizováno  23:32

