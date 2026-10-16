Konec front na pobočkách: Ostravané mění papírování za pohodlí z domova

Na přepážku nebo pokladnu už nemusíte! Moderní doba nabízí moderní řešení a správa vodného a stočného dnes nemusí znamenat hromadu papírů ani zbytečně ztracený čas. Díky elektronickým nástrojům a online portálu OVAK Zákaznický účet vyřídíte vše pohodlně, rychle a bezpečně, kdykoliv vám to vyhovuje.
Vše pod kontrolou na pár kliknutí. OVAK nabízí zákazníkům řadu online služeb
Vyřizování smluv, platby za vodu nebo kontrola spotřeby. Zákazníci Ostravských vodáren a kanalizací (OVAK) mohou řadu běžných záležitostí vyřešit pohodlně online, bez zbytečného papírování a návštěv zákaznického centra.
Elektronická komunikace přináší zákazníkům větší pohodlí i úsporu času. OVAK proto nabízí několik možností, jak mít své odběrné místo pod kontrolou a vyřídit potřebné záležitosti z domova.
Smlouvy i faktury bez zbytečného papírování
Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod nebo změny souvisejících údajů lze vyřídit prostřednictvím online formulářů. Odpadá tak nutnost řešit vše osobně či prostřednictvím papírových dokumentů.
Praktickou možností je také elektronické zasílání faktur. Vyúčtování zákazníkům dorazí přímo do e-mailové schránky, což usnadňuje jeho archivaci a přispívá k omezení spotřeby papíru.
Jednodušší je i samotné placení. Vodné a stočné lze uhradit například prostřednictvím QR kódu nebo online platební brány.
Chytré měření pomůže odhalit neobvyklou spotřebu
OVAK zákazníci, kteří chtějí mít přehled o tom, kolik vody skutečně spotřebovávají, mohou využít také chytré měření v rámci Zákaznického účtu. Služba umožňuje sledovat aktuální i historickou spotřebu vody a lépe tak porozumět jejímu vývoji.
Systém navíc dokáže prostřednictvím e-mailu upozornit na nestandardní únik vody. Včasné odhalení problému může domácnostem ušetřit nejen vodu, ale také případné výdaje spojené s nečekaně vysokou spotřebou. Tato služba je určena přímým zákazníkům OVAK.
Online lze řešit i další požadavky
Digitální služby se netýkají pouze smluv a plateb. Zájemci mohou prostřednictvím internetu také poptat další služby a práce nebo podat žádost o technické vyjádření.
Zákazníci tak mají k dispozici více možností, jak řešit své požadavky jednoduše a bez zbytečných časových prodlev.
Když dáváte přednost osobnímu kontaktu
Ne každému vyhovuje vyřizování záležitostí přes internet. OVAK proto zůstává k dispozici také prostřednictvím tradičních komunikačních kanálů. Zákazníci mohou využít kontaktní stránku společnosti, zákaznickou linku 848 100 700 nebo e-mailovou adresu info@ovak.cz.
Aktuální informace a novinky ze světa ostravského vodohospodářství společnost sdílí také na sociálních sítích Facebook a Instagram.
Chcete mít své odběrné místo pod kontrolou a využívat dostupné online služby? Více informací o možnostech elektronické komunikace najdete na stránce OVAK pro zákazníky.