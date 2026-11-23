Exkluzivní projekce filmu Rogue One: Star Wars Story v místním kině bude jedním z hlavních lákadel programu komunitního festivalu KoprCon, který se o víkendu uskuteční v Kopřivnici na Novojičínsku. Fanouškům sci-fi, fantasy, filmů, literatury a her nabídne přehlídka v Základní škole dr. Milady Horákové od pátku do neděle desítky hodin přednášek, besed, projekcí, workshopů či soutěží. Kopřivnická radnice to dnes zveřejnila na svém webu.
"Film Rogue One: Star Wars Story před deseti lety přinesl do světa Hvězdných válek nový příběh doplňující ústřední ságu. Výročí se odrazí i v obsahu několika přednášek a diskusí. Připomínat se bude i 30 let Stínů Impéria, jednoho z nejvýraznějších multimediálních projektů v historii Star Wars," uvedli organizátoři.
V samostatných liniích nabídne KoprCon také témata ze světa Star Treku, fantastické literatury, filmu, videoher a dalších oblastí populární kultury. Mezi hosty budou například režisér, scenárista, spisovatel a výtvarník Emil Křižka nebo Lukáš Tuzar, tvůrce takzvaných brickfilmů - celovečerních animovaných snímků vytvářených pomocí dílků stavebnice.
"Tradičně silné zastoupení bude mít literatura a filmový překlad. Vojtěch Kostiha, jehož práci znají diváci z českých verzí řady hollywoodských filmů a seriálů, tentokrát nabídne osobitý pohled na filmový průmysl. Chybět nebudou žánroví autoři jako Jan Kotouč, Petra Slováková nebo Marie Domská," uvedli pořadatelé.
Lidé si budou moci zkusit zahrát deduktivní manipulativní společenskou hru Krvavá hodina odbila nebo tradiční deskové hry či videohry. "LudoSport Czechia představí šerm s legendárními světelnými meči jako sportovní disciplínu s jasně danými pravidly a soutěžní bází," uvedli pořadatelé.
Vstupenky stojí 350 korun. Podrobné informace najdou zájemci na stránkách KoprConu.