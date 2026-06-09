Státní zástupce navrhoval Vašendovi deset let vězení za zvlášť závažný zločin výroby a šíření návykových látek spáchaný ve značném rozsahu se způsobením smrti. Obžalovanému přitom hrozil až osmnáctiletý trest.
„Soud nakonec uložil desetiletý trest ve vězení se zvýšenou ostrahou. Rozsudek zatím není pravomocný,“ informoval mluvčí soudu Igor Krajdl.
Vašenda podle obžaloby nejméně od roku 2016 do roku 2025 opakovaně získával léčiva obsahující fentanyl a oxykodon, která následně prodával dalším lidem v Kopřivnici, ve Štramberku a v dalších místech v regionu.
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Manželé si namíchali smrtící koktejl, za podíl na jejich sebevraždě soudí dealera
Loni v březnu prodal ve Štramberské ulici v Kopřivnici třicet náplastí s fentanylem manželům, kteří od něj nakupovali drogu dlouhodobě. Ti pak v bytě získali fentanyl z náplastí pomocí citronové šťávy, následně drogy užili, vzali i různé léky a vše zapili alkoholem. Žalobce Vašendu vinil i ze smrti.
„Státní zástupce hodnotí skutkovou situaci nepřiměřeně a soud by měl zohlednit, že manželé chtěli spáchat sebevraždu. Na místě zanechali dopisy na rozloučenou a fentanyl kombinovali s dalšími látkami, který jeho účinek znásobily,“ zmínil Vašendův obhájce Jaroslav Lux.
I Vašenda, který distribuci léčiv obsahujících fentanyl a oxykodon před soudem přiznal, podíl na smrti manželů odmítal. Po vynesení rozsudku si nechal lhůtu na rozmyšlenou.
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21. dubna 2026