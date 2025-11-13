Neštěstí se stalo letos v březnu. V jednom z kopřivnických bytů byla nalezena těla ženy a muže, policisté se specialisty pak zjistili, že se tak stalo po užití drog.
„Kriminalisté Intenzivně na případu pracovali s cílem ověřit veškeré souvislosti, včetně dohledání, od koho dvojice drogu získala,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Podle informací iDNES.cz manželská dvojice mohla spáchat sebevraždu, když užila směsici fentanylu, léků a alkoholu. „Kriminalisté pracovali s vícero kriminalistickými verzemi, včetně možné sebevraždy. Tato verze nebyla potvrzena,“ řekla na dotaz redakce Štětínská.
Nakonec se policie dopátrala k osmačtyřicetiletému muži z Novojičínska, který byl sám drogově závislý. „Podle zjištění kriminalistů opakovaně v předchozích několika letech obstarával až stovky kusů transcendermálních fentanylových náplastí a prodával je uživatelům drog,“ sdělila policejní mluvčí.
|
V Česku se objevila nová velmi nebezpečná droga. Kombinuje pervitin a fentanyl
Údajně dobře věděl, že jeho odběratelé z náplastí získávají a poté nitrožilně aplikují látku fentanyl. „ Mezi odběrateli byli i manželé, kteří v inkriminovaný den zkombinovali z náplastí získaný fentanyl, sedativa a alkohol, což se jim stalo osudným,“ konstatovala mluvčí Štětínská.
Při prohlídce bydliště zadrženého policisté našli i léčiva a takzvané blistry s léky. Obviněnému hrozí deset až osmnáct let vězení, přičemž už v minulosti byl souzen, avšak kvůli jiné trestné činnosti. Nyní se tomu tak stane kvůli nedovolené výrobě a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
„Kriminalisté podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, soud návrh státního zástupce akceptoval,“ zakončila policejní mluvčí s tím, že vyšetřování pokračuje.