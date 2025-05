Malířské válečky datuji podle postelových scén z filmů, říká sběratel

9:32 , aktualizováno 9:32

Co mají společného postelové scény ze starých českých filmů a malířské válečky? A proč lidé považují kostrbaté vzory na válečcích, které vznikaly v družstvu invalidů Slezanka, za secesní výtvory? Na to vše umí odpovědět Ondřej Matula, který už několik let malířské válečky sbírá a také mapuje jejich historii.