V Kopřivnici vznikne nová čtvrť se 120 byty, město hledá developera

Autor: jen
  15:32aktualizováno  15:32
Nejméně 120 bytů by mělo vzniknout v nové rezidenční čtvrti v Kopřivnici. Město pro projekt připravilo pozemky v západní části města nad výpadovkou na Závišice a mezi sídlištěm Korej a Bubla City Ranchem a nyní je nabízí k prodeji investorům.
Fotogalerie2

Ilustrační vizualizace toho, jak by mohla vypadat nová rezidenční čtvrť v Kopřivnici. | foto: Vizualizace: MSID

„Přinášíme odpověď na stále silnější poptávku po bydlení a zároveň vytváříme prostor, který zvýší atraktivitu nejen dané lokality, ale celé Kopřivnice,“ řekl kopřivnický starosta Adam Hanus s tím, že radnice k přípravě přizvala rozvojovou agenturu Moravskoslezské Investice a Development. „Podmínky prodeje jsme nastavili nejen s ohledem na potřeby města, ale i vhodně z pohledu developerů,“ podotkl.

Pozemky jsou již napojeny na dopravní i technickou infrastrukturu a nacházejí se kilometr od centra města. V podmínkách prodeje je i to, že nový majitel musí do roku 2031 vybudovat nejméně 60 nových bytů i s veškerou infrastrukturou a do roku 2035 dalších 60 bytů. Investor musí také ke každé bytové jednotce vytvořit jedno parkovací místo.

Ilustrační vizualizace toho, jak by mohla vypadat nová rezidenční čtvrť v Kopřivnici.

„Lokalita Kopřivnice – Západ je jedinečná svou polohou i připraveností k výstavbě. Škola, školka, lékař i obchod jsou odsud jen pár minut pěšky, a přitom jde o velice klidnou lokaci. Je to místo, kde lidé mohou bydlet, aniž by měli pocit, že musí dělat kompromis mezi městem a přírodou,“ podotkl starosta.

Města v kraji stavěla méně bytů, developeři mají radši bohatší regiony

Projekt vítají i místní zaměstnavatelé. „Pro stávající i budoucí zaměstnance potřebujeme zajistit dobré zázemí – proto novou rezidenční výstavbu velmi podporujeme. Považujeme ji za klíčovou pro udržení odborníků a mladých rodin ve městě,“ řekl například Niclas Pfüller, jednatel společnosti Brose CZ, která sídlí v kopřivnické průmyslové zóně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

Šerlich

Slavná Masarykova chata na Šerlichu slaví sto let.

vydáno 28. září 2025  15:18

Strašnice

Českými vlajkami ozdobená tramvaj v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. září 2025  15:17

Praha

Na lince A pražského metra je výluka. Chybějící metro supluje tramvaj X-A.

vydáno 28. září 2025  15:17

Praha

Zajímavý symbol v tramvaji.

vydáno 28. září 2025  15:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha

Vodácký závod Napříč Prahou , přes tři jezy.

vydáno 28. září 2025  15:16

Kočičí hovínko je ten největší božský trest, říká knižní autorka Ludmila Anna Lukášová

Kočky, záchranka, humor i ostrý jazyk. To všechno se potkává v životě ženy, která otevřeně přiznává, že její partnerský život je na bodu mrazu, a proto svou lásku zasvětila kočkám. Ludmila Anna...

28. září 2025  15:15

Nové krnovské lázně vzniknou do šesti let, stát mají 580 mil. Kč

Nové krnovské lázně vzniknou do šesti let, stát mají 580 milionů korun. Město nechalo za 30 milionů korun vypracovat projektovou dokumentaci. Stávající bazén...

28. září 2025  13:20,  aktualizováno  13:20

Svatováclavská mše uctila i oběti druhé světové války. Byli tam Klaus i Bohdalová

Tisíce lidí si v neděli ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz světce a patrona země svatého Václava. Bohoslužbu za...

28. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Divadelní herec Bláha si oblíbil Brno. Bylo by krásnou čtvrtí Prahy, usmívá se

Návštěvníci brněnských divadel znají herce Petra Bláhu například jako osudového Hamleta, milovníka či feministu. A nejen tak, rolí má ve svém rejstříku desítky. Charismatický padesátník je baví už...

28. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Tajemník Čáslavi Ronovský měl lhát v žádosti o práci. Kraj ho neodvolá

Policie obvinila tajemníka Čáslavi Martina Ronovského z podvodu, podle ní lhal o svých pracovních zkušenostech. Daňové poplatníky to mělo stát 5,5 milionu korun. Věcí se zabývalo i státní...

28. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Požár rodinného domu u Šternberka způsobil škodu dva miliony korun

Škodu zhruba dva miliony korun způsobil dnes požár rodinného domu v Dalově u Šternberka na Olomoucku. Hasiči už požár lokalizovali, takže se nešíří dál a...

28. září 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

V kostele svatého Václava ve Zvoli na Žďársku skončila obnova varhan z roku 1799

V kostele svatého Václava ve Zvoli na Ždársku skončila obnova varhan, které tam byly postavené v roce 1799. Hudební nástroj byl napadený dřevokazným hmyzem,...

28. září 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.