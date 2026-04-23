Kopřivnice letos zahájí přestavbu bývalé ZŠ Náměstí na kulturní centrum a byty

Město Kopřivnice na Novojičínsku letos zahájí dlouho připravovanou rekonstrukci bývalé Základní školy Náměstí. V historické budově vznikne knihovna s kulturním a kreativním centrem, v přístavbě školy město vybuduje 23 bytů. Náklady na přestavbu historické budovy se odhadují na 213 milionů korun a město na ni nyní získalo padesátimilionovou evropskou dotaci. ČTK to sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková. Půjde podle ní o největší investiční akci v dějinách města.
"V současné době probíhá kontrola prováděcí projektové dokumentace a rozpočtu, které budou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Předpokládáme, že zadávací řízení bude vyhlášeno v červnu, společně s projektem Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty, s nímž bude projekt kulturního a kreativního centra věcně i časově koordinován," uvedl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán. Dokončení stavby se předpokládá v roce 2028.
Macháčková uvedla, že kromě moderní knihovny odpovídající současným požadavkům v bývalé škole vznikne multifunkční prostor, který podpoří komunitní, kulturní a tvůrčí život ve městě. "Využívat jej budou organizátoři různých kulturních a společenských akcí. V přízemí vznikne půjčovna, čítárna plus prostory tzv. teen zóny pro náctileté. V patře budou prostory pro přednášky, menší vzdělávací místnosti, tvůrčí dílny a nezbytné sklady," uvedla mluvčí. V centru bude i sál s pódiem, který bude využívat například loutkoherecký soubor Rolnička.
Dvoupatrovou měšťanskou školu postavil v letech 1909 až 1910 příborský stavitel Bedřich Karlseder. "Až na několik výjimek (například za první světové války, kdy zde byli ubytováni vojáci a dělníci) sloužila budova vzdělávacím účelům," uvedla mluvčí.
Kvůli poklesu počtu žáků se roku 2008 škola uzavřela. "Jelikož před pár lety vyvstala potřeba řešit také nevyhovující prostory městské knihovny v kulturním domě, bylo rozhodnuto využít historickou budovu školy právě pro účely Kulturního a kreativního centra," uvedla Macháčková.