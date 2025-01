S bitím nepřestali, ani když hlasitě plakala. Soud potrestal surové napadení ženy

Třiačtyřicetiletou ženu mladíci před třetí hodinou v noci u kopřivnického kulturního domu v centru města kopali, bili pěstmi i lokty, vláčeli po zemi a nepřestali, ani když hlasitě plakala. Jeden z agresorů se ženu snažil pomočit. Současně ji vulgárně okřikovali.

Žena má zřejmě psychické problémy, ve městě je známá, že chodí s nákupním vozíkem a shromažďuje různé věci. Mladíci jí náležitě dávali najevo své pohrdání a neustále ji napadali i ponižovali.

Někdo ze skupinky přihlížejících mladých lidí část útoku natočil na mobil a zveřejnil na městské sociální síti, což vyvolalo pobouření veřejnosti. Policie okamžitě zahájila vyšetřování a brzy zadržela trojici útočníků: dva bratry a jednoho jejich známého. Dva z nich už mají trestní minulost.

Ostatně 21letého Borise Poláčka k soudu přivedla justiční eskorta, protože útokem porušil podmínku za výtržnictví. Dalšími obžalovanými jsou jeho bratr Richard Polášek (20 let) a Stanislav Dlapa (19 let).

K útoku se sice přiznali, ale odmítali, že by byli nějak brutální a ženu pomočili. Žádnou lítost však neprojevovali. Za ublížení na zdraví jim hrozil trest od tří do deseti let vězení.

Soud nakonec Borise Poláška poslal na tři a půl roku do vězení, dalším dvěma udělil podmínky, mladší z bratrů nadto dostal peněžitý trest 150 tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný.