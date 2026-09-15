Kopřivnice před zahájením přestavby otevře bývalou ZŠ Náměstí k prohlídkám

Město Kopřivnice na Novojičínsku brzy zahájí dlouho připravovanou přestavbu bývalé Základní školy Náměstí za více než 200 milionů korun. Historická budova se změní v Kulturní a kreativní centrum, v novější přístavbě vznikne 23 bytů. Ještě před zahájením stavebních prací si zájemci budou moci budovu naposledy prohlédnout v její současné podobě. ČTK to dnes sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
"Pro mnoho lidí je to místo spojené se vzpomínkami na dětství a školní léta. Chceme jim dát možnost se sem ještě jednou podívat, než se budova začne proměňovat. Škola je nyní již téměř prázdná, v jedné z učeben však bude připraveno několik školních lavic, aby si zájemci mohli pořídit fotku na památku," uvedl starosta Adam Hanus (Krásná Kopřivnice).
Dveře školy se otevřou veřejnosti ve čtvrtek 1. října od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 3. října od 10:00 do 18:00. "Nahlédnout bude možné do většiny tříd, jídelny i tělocvičny. Nepřístupné zůstanou dílny a další prostory v suterénu," uvedla Macháčková.
Součástí programu budou komentované prohlídky s architekty, které se zaměří na budoucí podobu objektu. Uskuteční se ve čtvrtek 1. října v 15:00, 16:00 a 17:00.
"Při prohlídkách už nebude hlavním tématem to, jak škola vypadá dnes, ale především to, co ji čeká. Zájemci se dozvědí více o připravované proměně a budou si moci prohlédnout vizualizace budoucího využití," uvedl městský architekt Jan Kraut.
Akce bude součástí celorepublikového festivalu Den architektury. Kapacita každé prohlídky je 20 lidí, a proto je nutné se registrovat.