K vidění jsou zde i zakladatel českého junáctví Antonín Svojsík nebo významní členové historie kopřivnického skautu Ivan Váňa a Rudolf Zanáška. Betlém s postavami v životní velikosti vytvořili v roce 2021 místní skauti u příležitosti výročí 100 let skautingu v Kopřivnici.
„První dvě postavy, Ivan Váňa a Rudolf Zanáška, vznikly pro výstavu ke kulatému výročí místního skautu, která se uskutečnila v roce 2021 v Muzeu fojtství,“ přiblížil autor nápadu Kryštof Hyvnar.
Poté k nim přibyly další postavy, všechny jsou dílem ilustrátora Petra Vyorala, a betlém byl v témže roce poprvé k vidění na lyžařské chatě na svahu Červeného Kamene.
„Loni jsme přidělali další figury, ale už jsme nikde betlém nestihli vystavit, takže letos ho mohou lidé vidět teprve podruhé,“ poznamenal Hyvnar.
Pro letošní rok vznikly postavy Antonína Svojsíka a Emila Zátopka, v následujících letech by měly přibývat další. „Zvažuji, že by to byla vždy jedna osobnost z historie skautingu a jedna osobnost z kopřivnické historie,“ podotkl Hyvnar, který tak pro příště zvažuje například spisovatele E. T. Setona nebo zakladatele tradice automobilové výroby v Kopřivnici Ignáce Šustalu.
Skautský betlém bude na kopřivnickém náměstí do poloviny prosince. Poté se pavilon promění ve čtecí pokojíček a od 15. do 23. prosince v něm bude probíhat oblíbené Adventní čtení dětem.