Kopule opavské Bredy ukrývá časovou schránku s poselstvím pro budoucí generace

Nově zrekonstruovaná kopule bývalého obchodního domu Breda v Opavě ukrývá časovou schránku s dokumenty a předměty připomínajícími život ve městě v roce 2026. Schránku stavební dělníci umístili přímo do lucerny na vrcholu kopule. Je zabezpečena tak, aby její obsah odolal nepříznivým vlivům okolního prostředí a zachoval se po dlouhá desetiletí. ČTK to řekl mluvčí města Roman Konečný.
"Budoucí nálezci získají možnost nahlédnout do života Opavy na začátku 21. století. Schránka obsahuje například aktuální vydání městského zpravodaje Hláska, minci vydanou u příležitosti 800. výročí města, současnou padesátikorunovou minci a dopis primátora," uvedl Konečný.
Součástí schránky je také mapa, brožura a pohlednice zachycující současnou podobu Opavy. Uloženy jsou rovněž texty přibližující život ve městě a v České republice v roce 2026. Vybrané materiály jsou ve schránce zastoupeny také v digitální podobě.
Časová schránka se stala součástí postupné obnovy významné opavské památky. Jejím účelem je zachovat svědectví o době rekonstrukce bývalého obchodního domu a o tom, jak Opava v této době vypadala. Schránka může být otevřena až za několik desítek či přibližně 100 let. "Lidé, kteří ji v budoucnu naleznou, tak získají dobové svědectví o podobě města, jeho životě a hodnotách, které byly pro obyvatele Opavy důležité," doplnil Konečný.
V době otevření v roce 1928 byla Breda největším obchodním domem v republice. Zchátralou kulturní památku, která patřila zkrachovalé firmě podnikatele Kamila Kolka, získalo město v roce 2022 za 39,5 milionu korun. Postupné opravy začaly hned poté. Stavební firma opravila fasádu a vyměnila všechna okna. Loni začaly práce na záchraně unikátní skleněné kopule. Celkové náklady na rekonstrukci měly být původně zhruba 300 milionů korun, nyní jsou o 200 milionů vyšší.
Po opravě by v bývalém obchodním centru měla být tržnice, restaurace, kavárna i prostory k pronájmu. Architekti počítají také s vytvořením náměstí před budovou. Na transformaci Bredy se podílí bruselský ateliér OFFICE Kersten Geers David Van Severen, brněnský ateliér GRAM a slovenský kolektiv Spolka. Architekti chtějí vrátit Bredě původní lesk a otevřít prostor lidem. Nyní pracují na projektové dokumentaci, která by měla být hotová v roce 2027. Pak by měla začít hlavní část rekonstrukce.