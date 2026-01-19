Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Výjimkou je bývalý vedoucí provozně investičního odboru Městské realitní agentury (MRA) Havířov Marek Klimša. Pro něj státní zástupce požaduje sedmiletý nepodmíněný trest.
Dva obžalovaní požádali o podmíněné zastavení trestního stíhání kvůli dosavadní bezúhonnosti a nízké společenské nebezpečnosti. Státní zástupce souhlasil. Soudkyně je proto vyloučila a rozhodne o nich samostatně v budoucnu. Rozsudek u dalších pěti soud vynese v úterý dopoledne.
Korupční jednání
Žalobce uvedl, že o vině obžalovaných není pochyb. Dokazují ji podle něj důkazy i prohlášení obžalovaných o vině.
„Potýkáme se tady s korupčním jednáním, které považuji za velmi závažné. Podrývá důvěru veřejnosti. Podrývá základní důvěru lidí ve fungování právního státu,“ uvedl Pospíšil.
Před soudem stanuli tři lidé z vedení MRA, která byty v Havířově spravuje, a čtyři zástupci firem, které podvodným způsobem zakázky získaly.
|
Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora
Podle obžaloby vše řídil právě Klimša, který jako jediný z obžalovaných má jít do vězení. Uzavíral dohody s firmami, které se zajímaly o veřejné zakázky MRA. Předával jim veřejně nepřístupné informace k vyhlášeným tendrům, třeba to, jaká je předpokládaná cena.
„Svého jednání lituji,“ řekl Klimša, který podle státního zástupce přijal úplatky v minimální hodnotě 5,5 milionu korun či jiné výhody, například osobní automobil nebo materiál na stavbu plotu. Část peněz pak předával dalšímu jednateli agentury.
Zástupci města v písemném vyjádření, které soudkyně přečetla, uvedli, že minimálně jednu zakázku vypsali obžalovaní zcela bezdůvodně. Šlo o čištění otopných soustav chemickým roztokem. Tyto práce údajně nebyly vůbec potřeba.
Podle města to byla jen zástěrka k vyvádění peněz ze společnosti. Magistrátu tak vznikla škoda okolo pěti milionů korun. Celkem požaduje náhradu škody ve výši 14 milionů korun.
Státní zástupce obžalované viní z machinací při zadávání veřejných zakázek za 72 milionů korun a úplatkářství. Trestné činnosti se podle něj dopouštěli nejméně od února 2019 do dubna 2023.
Havířovská kauza
Obvinění v první větvi havířovské kauzy padla na jaře 2023. Na podzim 2024 přibyla další obviněná osoba a tři firmy. V polovině loňského září policisté otevřeli druhou větev bytové kauzy. Zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne.
Mezi sedmi stíhanými figuruje i současný havířovský primátor Ondřej Baránek či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, jenž působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury, která spravuje bezmála osm tisíc bytů.
|
Havířov chystá výměnu primátora, Baránek už nemá důvěru koalice
Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají pozastavené členství. Baránek uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci na post primátora nereagoval. Do konce ledna by zastupitelstvo mělo jednat o jeho odvolání z funkce.