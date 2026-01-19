Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Autor: ČTK
  12:52aktualizováno  12:52
Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem přiznalo. Uznali vinu a souhlasili s tresty navrženými státním zástupcem Vojtěchem Pospíšilem, hrozí jim převážně podmíněné tresty. Pro vedoucího Městské realitní agentury ale chce žalobce sedm let vězení.

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024) | foto: Magistrát města Ostravy

Výjimkou je bývalý vedoucí provozně investičního odboru Městské realitní agentury (MRA) Havířov Marek Klimša. Pro něj státní zástupce požaduje sedmiletý nepodmíněný trest.

Dva obžalovaní požádali o podmíněné zastavení trestního stíhání kvůli dosavadní bezúhonnosti a nízké společenské nebezpečnosti. Státní zástupce souhlasil. Soudkyně je proto vyloučila a rozhodne o nich samostatně v budoucnu. Rozsudek u dalších pěti soud vynese v úterý dopoledne.

Korupční jednání

Žalobce uvedl, že o vině obžalovaných není pochyb. Dokazují ji podle něj důkazy i prohlášení obžalovaných o vině.

„Potýkáme se tady s korupčním jednáním, které považuji za velmi závažné. Podrývá důvěru veřejnosti. Podrývá základní důvěru lidí ve fungování právního státu,“ uvedl Pospíšil.

Před soudem stanuli tři lidé z vedení MRA, která byty v Havířově spravuje, a čtyři zástupci firem, které podvodným způsobem zakázky získaly.

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Podle obžaloby vše řídil právě Klimša, který jako jediný z obžalovaných má jít do vězení. Uzavíral dohody s firmami, které se zajímaly o veřejné zakázky MRA. Předával jim veřejně nepřístupné informace k vyhlášeným tendrům, třeba to, jaká je předpokládaná cena.

„Svého jednání lituji,“ řekl Klimša, který podle státního zástupce přijal úplatky v minimální hodnotě 5,5 milionu korun či jiné výhody, například osobní automobil nebo materiál na stavbu plotu. Část peněz pak předával dalšímu jednateli agentury.

Zástupci města v písemném vyjádření, které soudkyně přečetla, uvedli, že minimálně jednu zakázku vypsali obžalovaní zcela bezdůvodně. Šlo o čištění otopných soustav chemickým roztokem. Tyto práce údajně nebyly vůbec potřeba.

Podle města to byla jen zástěrka k vyvádění peněz ze společnosti. Magistrátu tak vznikla škoda okolo pěti milionů korun. Celkem požaduje náhradu škody ve výši 14 milionů korun.

Státní zástupce obžalované viní z machinací při zadávání veřejných zakázek za 72 milionů korun a úplatkářství. Trestné činnosti se podle něj dopouštěli nejméně od února 2019 do dubna 2023.

Havířovská kauza

Obvinění v první větvi havířovské kauzy padla na jaře 2023. Na podzim 2024 přibyla další obviněná osoba a tři firmy. V polovině loňského září policisté otevřeli druhou větev bytové kauzy. Zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne.

Mezi sedmi stíhanými figuruje i současný havířovský primátor Ondřej Baránek či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, jenž působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury, která spravuje bezmála osm tisíc bytů.

Havířov chystá výměnu primátora, Baránek už nemá důvěru koalice

Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají pozastavené členství. Baránek uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci na post primátora nereagoval. Do konce ledna by zastupitelstvo mělo jednat o jeho odvolání z funkce.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...

19. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  13:03

Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024)

Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem...

19. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Lidi v Zábřehu děsil neurvalec v modré bundě s kapucí, skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Potkat muže v modré bundě s kapucí na hlavě znamenal především pro mladé dívky, nezletilce a seniory ze Zábřehu na Šumpersku v posledních týdnech traumatizující zážitek. Muž na náhodně vybrané...

19. ledna 2026  12:52

Chřipka má v Olomouckém kraji první oběť, počet nemocných však ubylo

ilustrační snímek

Chřipka má v Olomouckém kraji v současné zimní sezoně první oběť, hygienici zatím evidují dva takové případy s klinicky závažným obrazem. Naopak počet lidí s...

19. ledna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě. Útočil narkoman, tvrdí místní

Přímý přenos
Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Tragédie se odehrála na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Policie tam zasahovala proti střelci. Prvotní informace uváděly, že zemřela žena a útočník, později policisté upřesnili, že obětí je...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:41

Cheb chystá stavbu hned dvou mostů. Překlenou Ohři a železniční trať

Návrh přemostění řeky Ohře v Chebu

Významné změny v dopravě čekají město Cheb. Radnice se chystá přestavět vytíženou okružní křižovatku u Teska, vyrostou tu i dva nové silniční mosty. Přes řeku Ohři a v Hájích přes železniční trať,...

19. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kruhové objezdy ve Frenštátě pod Radhoštěm mají připomenout Rašku a Lopraise

ilustrační snímek

Město Frenštát pod Radhoštěm na Novojičínsku chce upravit dva kruhové objezdy tak, aby připomínaly slavné místní osobnosti. Vyhlásilo výtvarnou soutěž na...

19. ledna 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Čaroděj z Kremlu o začátcích Ruska. Film popisuje divoká léta při nástupu Vladimira Putina k moci

Čaroděj z Kremlu, tak se jmenuje politický thriller zachycující nástup...

Na den přesně, kdy začala válka na Ukrajině, vstoupí do kin film popisující příběh Vladimira Putina. Politický thriller působí ještě aktuálněji než v době svého vzniku.

19. ledna 2026  12:11

Na Znojemsku se protrhla jímka. Výkaly unikly do Dyje, čpavek z nich ohrožuje ryby

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky místní farmy, u ekologické havárie zasahují hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových výkalů, na místo poslali i...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:01

Ve skanzenu na Ústecku chtějí vybudovat návštěvnické centrum, turistů přibylo

ilustrační snímek

Do skanzenu v Zubrnicích na Ústecku loni zavítalo přes 20.000 lidí, meziročně nepatrně více. Novinkou letošního roku jsou dva dny s volným vstupem, na podzim...

19. ledna 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Souzený za požár baru ve vazbě pomaloval celu a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Loňské sloučení muzea a galerie v H. Brodě se podle ředitelky osvědčil

ilustrační snímek

Krajské muzeum a galerie v Havlíčkově Brodě za sebou má první rok sloučení. Přínos byl ve výměně zkušeností i v zastupování pracovníků, řekla ČTK Alena...

19. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.