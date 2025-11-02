„Sdružení předložilo nižší nabídkovou cenu 200,2 milionu korun, která odpovídá předpokládaným projektovým nákladům,“ sdělil vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán s tím, že před podpisem smlouvy se musí uskutečnit ještě několik formálních kroků. „Nejpozději v lednu bychom chtěli zhotoviteli předat staveniště, aby mohl zahájit bourací práce,“ dodal.“
Podle smlouvy mají být bourací práce hotové do 74 dnů od předání staveniště a do 531 dnů se má uskutečnit provozní zkouška hotového a napuštěného koupaliště.
„Počítá se s tím, že zkušební provoz bude zahájen v sezoně 2027,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Macháčková.
Práce budou zahrnovat kompletní rekonstrukci technologie úpravy vody, bazénových van i výstavbu nového zázemí pro návštěvníky a personál koupaliště.
Základ budou tvořit dva nerezové bazény, prodloužené na padesát metrů. Jeden bude určený pro kondiční plavání, druhý k relaxaci a vodním hrátkám. Nebude chybět brouzdaliště a vrátí se i tobogán.
Koupaliště leží v Husově ulici na okraji Kopřivnice.
