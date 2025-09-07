Retro koupaliště v Kopřivnici skončilo, za dva roky už bude jiné

Autor: jen
  7:22aktualizováno  7:22
Minulý týden se mohli lidé v Kopřivnici naposledy rozloučit s letním koupalištěm v jeho původní „retro“ podobě. Nyní se po šedesáti letech od jeho otevření začne psát nová kapitola jeho historie. Zmizí jak původní bazény, tak i provozní budova a postaví se zcela nové.
Fotogalerie3

Staré kopřivnické koupaliště uzavřelo provoz 1. září 2025 a bude se připravovat na komplexní rekonstrukci. Mimo provoz zůstane i celou příští sezonu a pokud vše půjde podle plánu, v létě 2027 přivítá návštěvníky v novém. | foto: Město Kopřivnice

Ve zkušebním provozu by se pak koupaliště mělo veřejnosti otevřít v roce 2027.

Důvodem rekonstrukce je stav koupaliště. „Ve špatném stavu je stěna mezi bazény, rozvody, filtrace a technologie celkově. Kvůli finanční náročnosti jsme ale opravy dlouho odkládali,“ řekl již dříve místostarosta David Monsport.

Město se nakonec rozhodlo pro kompletní přestavbu areálu. Nově zde budou dvě bazénové vany z nerezové oceli, které budou dlouhé 50 metrů.

Staré kopřivnické koupaliště uzavřelo provoz 1. září 2025 a bude se připravovat na komplexní rekonstrukci. Mimo provoz zůstane i celou příští sezonu a pokud vše půjde podle plánu, v létě 2027 přivítá návštěvníky v novém.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Jeden bazén bude určen zejména pro kondiční plavání, druhý bude sloužit k relaxaci,“ popsala mluvčí radnice Lucie Macháčková. Rekreační bazén bude rozdělený na čtyři zóny, jedna bude například určena pro seniory, další budou pro děti různého věku.

Počítá se také s návratem toboganu, který byl zbourán v roce 2022. Zcela nový vzhled bude mít rovněž budova, v níž bude hlavní vstup, pokladna, toalety, sprchy, převlékárna, bufet a další zázemí.

Odry uzavřely koupaliště kvůli špatnému stavu, Kopřivnice ho celé zbourá

Nyní město hledá dodavatele stavby. „Nějaké firmy už projevily zájem, takže doufáme, že do konce roku budeme mít dodavatele vybraného, aby se příští rok mohlo začít stavět,“ doplnil Monsport s tím, že po soutěži bude známa i finální cena stavby. Nyní město počítá s částkou 200 milionů korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Vlast v ohrožení. V Praze po Mnichovu přejmenovávali obchody, firmy i kina. Mizely anglické i francouzské názvy

Deziluze českého národa po mnichovské konferenci na podzim 1938 a po odstoupení pohraničních oblastí nacistickému Německu se projevila různými způsoby. Například odklonem od jazyka spojenců, kteří...

7. září 2025

Když mládě z hnízda nezachráníme, mají nás za lotry, říká šéf záchranné stanice

Libor Šejna vypráví o práci v Záchranné stanici živočichů Makov na Písecku. Teď v ní mají 150 zvířat. Vychovali tu například čápa Josefa, který se odtud vydal do světa, ale skončil už ve Vodňanech na...

7. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Porod má být pozitivní, jeho nepřítelem je strach, říká zkušená asistentka

Už téměř čtyři dekády pracuje Miloslava Kameníková jako porodní asistentka. Se svým týmem ve FN Brno řeší individuální přístup k péči. Od začátku jí nebylo lhostejné, jakým způsobem přicházejí děti...

7. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Filharmonie Brno zahájí 70. sezonu Mahlerovou monumentální symfonií

Filharmonie Brno zahájí svou 70. sezonu Symfonií č. 3 Gustava Mahlera, kterou odborníci často popisují jako kolosální či monumentální. Trvá téměř dvě hodiny,...

7. září 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tři popálení po výbuchu v Sušici zůstávají v nemocnici, jednoho propustili

Tři ze čtyř pacientů, kteří se popálili při výbuchu hořlaviny v noci na sobotu v Sušici na Klatovsku, zůstávají v péči nemocnic. Dva lidé s nejvážnějšími...

7. září 2025  9:34,  aktualizováno  9:34

Ve Vrbně pod Pradědem vzplála střecha rodinného domu, škoda 10 milionů

Škodu za deset milionů korun způsobil sobotní požár střechy rodinného domu ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Kvůli požáru museli hasiči vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Nikdo se...

7. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Při nárazu autem do stromu u Sebranic na Svitavsku zemřel 77letý řidič

Při nárazu osobním autem do stromu u Sebranic na Svitavsku v sobotu zemřel sedmasedmdesátiletý řidič. Auto po nárazu začalo hořet. Muž v autě cestoval sám. ČTK...

7. září 2025  8:56,  aktualizováno  8:56

Návrh na proměnu okolí Ponávky v Brně počítá s širším korytem toku i mokřadem

Mokřad v Zamilovaném hájku nebo širší koryto říčky Ponávky obsahuje vítězný návrh, jenž vzešel z krajinářského soutěžního workshopu organizovaného Kanceláři...

7. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Opravy na silnici I/15 mezi Mostem a Louny u Korozluk

7. září 2025  10:07

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej následně odvezli na výslech do Příbrami. S novináři promluvil jeho...

7. září 2025  10:02

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Sokolov dokončuje první etapu obnovy hřbitova, stála 16 milionů korun

Sokolov dokončuje první etapu revitalizace a rozšíření městského hřbitova za skoro 16 milionů korun. ČTK to řekl starosta Petr Kubis (ANO). Kapacita bude...

7. září 2025  8:27,  aktualizováno  8:27

Přestavba bývalé slévárny na kreativní centrum skončí v Liberci v polovině září

Více než rok trvající přestavba bývalé slévárny Linser na kreativní centrum skončí v dolním centru Liberce v polovině září. Za rekonstrukci třípodlažní budovy...

7. září 2025  8:05,  aktualizováno  8:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.