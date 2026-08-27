Koupání v Moravskoslezském kraji komplikuje zhoršená voda v Bašce a Brušperku

Zhoršená kvalita vody nadále omezuje koupání ve vodní nádrži Baška a v nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku. V Bašce přetrvává přírodní znečištění, v Brušperku nelze při koupání vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla. Na většině dalších sledovaných míst v Moravskoslezském kraji je voda vhodná ke koupání.
Ve vodní nádrži Olešná přetrvává snížená průhlednost vody, která byla patrná po celou letošní koupací sezonu. Voda je proto hodnocena jako vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Ve Vrbickém jezeře hygienici zaznamenali nárůst množství sinic a chlorofylu, jejich hodnoty ale zůstávají pod stanovenými limity.
Voda je nadále vhodná ke koupání také v Kališově jezeře a Žermanické a Těrlické přehradě. V Těrlické přehradě se zlepšila průhlednosti vody.
Hygienici odebrali začátkem týdne vzorky na vybraných koupacích místech v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Kontrola se týkala tří míst Žermanické přehrady, dvou lokalit přehrady Olešná, nádrží Brušperk a Baška, tří míst Těrlické přehrady a také Vrbického a Kališova jezera.
Kontrolu vody tento týden zajistili také provozovatelé sportovně-rekreačního areálu štěrkovny Hlučín a Karvinského moře. V minulém týdnu byla ověřena kvalita vody v přírodním koupacím biotopu u penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem a v bazénu pro plavce v areálu letního koupaliště Poruba. Výsledky laboratorních rozborů vyhověly legislativním požadavkům.
"Po chladnějším počasí z posledních dnů by se měl o posledním prázdninovém víkendu podle předpovědi vrátit teplejší a slunečnější ráz počasí. Podmínky pro koupání by tak měly být příznivé," řekl Kotrla.
Aktuální informace o kvalitě vody v přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.