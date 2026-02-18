Muzeum Beskyd zve všechny zájemce na přednášku Kina ve Frýdku-Místku a jejich historie.
Přednáška vás zavede do světa filmových sálů minulosti a s doprovodnou prezentací přiblíží historii městských kin, dobové filmové reklamy, ukázky z tehdejších filmů a tvorbu amatérských filmařů.
Přijďte si připomenout atmosféru starých kin a nahlédnout do filmové historie našeho města.
Přednáška Jaromíra Poláška je na programu v pátek 20. února v 16.30.
Uskuteční se v přednáškovém sále v Zeleném domě Muzea Beskyd na Zámecké ulic ve Frýdku-Místku. Vstupné činí 30 korun.