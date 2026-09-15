Krádež kabelů omezuje dopravu mezi ostravskými nádražími, policie případ řeší

Krádež kabelů komplikuje už čtvrtý den dopravu na železniční trati mezi Ostravou hlavním nádražím a Ostravou střed. Doprava je tam omezena. Některé spoje musely být zrušeny. Po pachateli či pachatelích, kteří způsobili značnou škodu, pátrají policisté. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.
"Policisté z oddělení hlavní nádraží Ostrava se zabývají nahlášeným poškozením kabelů na hlavní železniční trati u stanice Ostrava-Stodolní. K události mělo dojít uplynulou sobotu," uvedla.
Dodala, že jednání zatím neznámého pachatele způsobilo poruchu zařízení na trati, která vede směrem k ostravskému hlavnímu nádraží. "V tomto úseku je proto dosud vlakový provoz omezen. Policisté případ prověřují pro trestné činy poškození cizí věci a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení," řekla Štětínská. Škoda podle ní zatím nebyla vyčíslena. V podobných případech ale bývá vysoká.