Žena procházela před několika dny časně ráno před čtvrtou hodinou Poděbradovou ulicí, která se například kříží i se známou Stodolní ulicí.
„Strážník obsluhující městský kamerový systém si všiml, že najednou přistoupila k muži spícímu ve výklenku. Nejprve se ho pokusila probudit, poté mu však začala prohledávat oděv,“ popsala mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová.
Nakonec dotyčná vzala zavděk mobilním telefonem, který objevila v zadní kapse mužových kalhot.
Strážník tak uvědomil nejbližší hlídku, která na místo hned vyrazila a ženu zadržela.
„Nejprve tvrdila, že nic neprovedla. Když jí strážníci sdělili, že její jednání bylo zaznamenáno kamerovým systémem, otevřela kabelku a vytáhla z ní mobilní telefon,“ popsala mluvčí strážníků.
Nakonec mladá žena vztekle hodila mobil zpět na spícího muže. Toho strážníci probudili a když se probral, tak potvrdil, že mobil je jeho. „Hlídce navíc řekl, že ženu vůbec nezná,“ dodala mluvčí Badurová.
Pachatelka i okradený pak skončili na služebně státní policie, která si vyšetřování případu převzala.
