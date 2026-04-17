Mladá žena okradla muže spícího na ulici. Prošacovala ho, pak mu vzala mobil

Autor: jog
  5:32aktualizováno  5:32
Nečekanou příležitost využila devatenáctiletá žena, která v centru Ostravy procházela okolo spícího muže. Nejprve mu prohledala kapsy a nakonec mu vzala mobilní telefon. Krádež ale viděl dispečer městského kamerového systému.

Žena procházela před několika dny časně ráno před čtvrtou hodinou Poděbradovou ulicí, která se například kříží i se známou Stodolní ulicí.

„Strážník obsluhující městský kamerový systém si všiml, že najednou přistoupila k muži spícímu ve výklenku. Nejprve se ho pokusila probudit, poté mu však začala prohledávat oděv,“ popsala mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová.

Nakonec dotyčná vzala zavděk mobilním telefonem, který objevila v zadní kapse mužových kalhot.

Strážník tak uvědomil nejbližší hlídku, která na místo hned vyrazila a ženu zadržela.

„Nejprve tvrdila, že nic neprovedla. Když jí strážníci sdělili, že její jednání bylo zaznamenáno kamerovým systémem, otevřela kabelku a vytáhla z ní mobilní telefon,“ popsala mluvčí strážníků.

Nakonec mladá žena vztekle hodila mobil zpět na spícího muže. Toho strážníci probudili a když se probral, tak potvrdil, že mobil je jeho. „Hlídce navíc řekl, že ženu vůbec nezná,“ dodala mluvčí Badurová.

Pachatelka i okradený pak skončili na služebně státní policie, která si vyšetřování případu převzala.

Poděbradova ulice se táhne obvodem Moravská Ostrava v centru města. Kříží se také s proslulou Stodolní ulicí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Politická kariéra Vaňkové: od začátků s Blažkem přes kauzy až po náplavku

Brněnskou primátorkou se znovu stala Markéta Vaňková (ODS).

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) zanechala v politice i mezi obyvateli města nesmazatelnou stopu. Na podzim ve funkci po osmi letech skončí, protože se ze zdravotních důvodů rozhodla...

17. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mladá žena okradla muže spícího na ulici. Prošacovala ho, pak mu vzala mobil

Mladá žena okradla spícího muže na ulici v Ostravě

Nečekanou příležitost využila devatenáctiletá žena, která v centru Ostravy procházela okolo spícího muže. Nejprve mu prohledala kapsy a nakonec mu vzala mobilní telefon. Krádež ale viděl dispečer...

17. dubna 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

Chcete pomoci planetě? Swap Festival začíná už příští týden a přináší zajímavé novinky

Druhý ročník celostátní akce propojí stovky lokálních pořadatelů v desítkách...

Swapování už dávno není jen aktivitou pro úzkou skupinu nadšenců do udržitelnosti. Z výměny oblečení se stává běžná součást života, která šetří peníze i planetu. Spoluzakladatelka Swap Prague...

17. dubna 2026  5:19

Krátké zimy a nízko položená sjezdovka. Město zkouší pronajmout zakletý areál

Zlaté Hory, sjezdovka - Čtyřsedačková lanovka Doppelmayr funguje po celý rok....

Po letech, kdy stál ladem, by se do kontroverzního skiareálu Příčná ve Zlatých Horách na Jesenicku mohl opět vrátit sportovní život. Město, jemuž se jej doposud nepodařilo prodat, nyní hledá firmu,...

17. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Jako první jsme projeli nový most na kole. Chodníky jsou OK, ale kde si dát pozor?

Redaktor iDNES.cz projel nový Dvorecký most na kole. (14. dubna 2026)

Chodníky na novém Dvoreckém mostě jsou pro cyklojízdu dostatečně široké v obou směrech. Při nájezdu z podolské strany je třeba dát pozor, aby vám galuska neuvázla v tramvajových kolejích, kritický je...

17. dubna 2026  4:32,  aktualizováno  4:32

Opožděně, dráž a zapovězený autům. Dvorecký most mění tok dopravy

Dvorecký most, který bude spojovat břehy Prahy 4 a 5 se oficiálně otevře...

Slavnostní otevření s historickými autobusy, ale i největší změny v městské hromadné dopravě za posledních deset let. Také to Pražanům od pátku 17. dubna přinese otevření nové spojnice přes Vltavu...

17. dubna 2026,  aktualizováno 

Zkušební provoz této trolejbusové linky č. 52 již probíhá z termínálu Na Knížecí v Praze 5 přes stanici U Waltrovky až do Jinonic, jak je patrné i z informační tabule uvnitř vozu této linky, kdy...

vydáno 16. dubna 2026  23:24

Hnutí Za Lužánky povede do podzimních voleb ředitelka TIC Brno Janulíková

ilustrační snímek

Nové hnutí Za Lužánky povede do podzimních komunálních voleb ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. Řekla to dnes ČTK. Chce přispět k tomu, aby Brno bylo...

16. dubna 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

ODS v Praze připouští SPOLU bez lidovců, kritizuje jejich handl o kandidátku

ilustrační snímek

V komunálních volbách v roce 2022 dosáhla koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) významného úspěchu, zejména v hlavním městě. Před nadcházejícími volbami se však situace mění – i v metropoli začíná...

16. dubna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Počty robotických operací liberecká urologie navyšuje, tvoří desetinu výkonů

ilustrační snímek

Chirurgického robota stále častěji používají lékaři urologie v Liberci, přínosný a šetrnější je při léčbě nádorových onemocnění. K dispozici ho mají od roku...

16. dubna 2026  18:56,  aktualizováno  18:56

Muži z Tachovska chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, soud ho potrestal za podvod

ilustrační snímek

Podmíněný trest udělil dnes tachovský okresní soud pětasedmdesátiletému Milanu Brabcovi za podvod. Podle zatím nepravomocného rozsudku mu 25 let chodil na jeho...

16. dubna 2026  18:51,  aktualizováno  18:51

Teplické muzeum představuje díla z nejstarší sklářské školy, slaví 170 let

Teplické muzeum představuje díla z nejstarší sklářské školy, slaví 170 let

Teplické muzeum vystavuje díla studentů nejstarší sklářské školy na světě, která letos slaví 170. výročí založení. Práce ze Střední uměleckoprůmyslové školy...

16. dubna 2026  18:46,  aktualizováno  18:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.