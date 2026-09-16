Ostravské Mikase pro autisty kraj přidá dva mil.,potřebuje víc, ale provoz udrží

Autor: ČTK
  12:53aktualizováno  18:34
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ostravský Domov Mikasa, který pečuje o klienty s nejtěžšími poruchami autistického spektra a kvůli nedostatku peněz zvažoval ukončení služby, bude fungovat nejméně do konce roku. Krajští zastupitelé dnes na provoz schválili další zhruba dva miliony korun. Přestože organizaci bude i tak chybět asi milion korun, bude schopna provoz s pomocí dalších dárců udržet. Novinářům to dnes řekl ředitel Mikasy Michal Panáček, podle kterého ale nezazněla garance na další roky. Kraj tvrdí, že službu financuje nadstandardně a náměstek hejtmana Stanislav Kopecký (ANO) zdůraznil, že podílet by se mělo i město. Mikasa si stojí za tím, že její náklady jsou přiměřené a služba v regionu ojedinělá.

Kraj je v případě potřeby ochoten službu převzít, případně by ji mohlo provozovat i město Ostrava. Strany o možné změně zřizovatele služby diskutovaly na dnešním společném jednání. Vyjádření vedení Ostravy ČTK zjišťuje.

Domov získává peníze na svůj provoz od města a kraje, který přerozděluje finance z ministerstva práce a sociálních věcí. Letos v létě však domov začal poukazovat na to, že mu finance pro letošní rok nebudou stačit a nemá garanci, že získá dost na udržení provozu. Klientům na konci července rozdal písemné výpovědi ze služby, podle nichž by museli koncem tohoto měsíce zařízení opustit. Kraj nyní rozhodl, že by do domova měly směřovat další přibližně dva miliony korun.

"Už od července, kdy jsme situaci začali řešit, hledáme nějaké partnery, kteří s námi situaci překlenou. Prakticky se dá říct, že tento rok bychom byli schopni zvládnout, ale bez garance na ty další roky, která v tuto chvíli nezazněla, tak je to za nás jasný impuls k tomu, že kraj si neváží neziskového sektoru," řekl Panáček.

Kraj ale kritiku odmítá. Podle náměstka Kopeckého kraj službu financuje nadstandardně, náklady na lůžko jsou u této služby vyšší než jinde. Domov pečuje o klienty s nejtěžšími poruchami autistického spektra a mentálním postižením a dlouhodobě poukazuje na to, že jeho služba je v regionu ojedinělá, což však kraj rovněž odmítá.

Podle náměstka je navíc zadavatelem služby město Ostrava, které by se tudíž na jejím financování mělo podílet 35 procenty. "Co se týče financování a požadavku této služby, tak to bylo zhruba deset milionů korun. Moravskoslezský kraj v tomto případě dostál svým závazkům. Financování těchto služeb je vícezdrojové. Veřejným zadavatelem je město Ostrava... tam ještě ten závazek není splněn. Jestliže splní svůj závazek i město Ostrava, tak služba dostane přesně tolik peněz, kolik požaduje," řekl Kopecký.

Náměstek se domnívá, že náklady na lůžko jsou u Mikasy velmi vysoké. Letos podle něj náklad na jedno lůžko vychází na zhruba dva miliony korun. Kopecký navíc tvrdí, že klienti se stejnými obtížemi se nacházejí i v jiných zařízeních v kraji a náklady na lůžko jsou tam zhruba poloviční. Mikasa si stojí za tím, že její náklady jsou přiměřené.

Mikasa podle náměstka může služby svým klientům vypovědět jen ze zákonných důvodů. "To, že chce jiný systém financování, to není důvod, aby dal klientům výpověď. Druhá věc je, že opravdu přicházím s nabídkou, že tu službu převezmeme se všemi závazky," řekl Kopecký.

Panáček se dnes odpoledne setkal se zástupci kraje a města, kde se hovořilo právě o tom, že by služba mohla přejít pod kraj či město. "Otevřela se ze strany města a kraje možnost převzetí služby pod příspěvkovou organizaci kraje nebo města. O tom se povedou další jednání. Za nás je to jedna z variant, jak zabezpečit klid a kontinuitu služby klientům a jejich rodinám," řekl Panáček. Chtěl by ale, aby odborníci, kteří nyní v zařízení působí, mohli zůstat v roli garanta služby. Další postup by se měl řešit až v říjnu, a to i s ohledem na blížící se komunální volby. Výpovědi, které rodiny klientů převzaly o prázdninách, budou ve čtvrtek zrušeny.

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