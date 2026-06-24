Kraj dal Brembu k rozšíření výroby v Ostravě kladné rozhodnutí, město je proti

Společnost Brembo Czech, která v Ostravě-Hrabové vyrábí brzdové systémy pro osobní auta, získala k chystanému rozšíření výroby od Moravskoslezského kraje kladné stanovisko o dopadech na životní prostředí v procesu EIA. Ostravský magistrát, který vydal negativní stanovisko, se chce proti dokumentu odvolat. Novinářům to dnes řekl primátorův náměstek Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Jednatelka společnosti Brembo Michaela Badurová uvedla, že stanovisko krajského úřadu firma vnímá jako důležité potvrzení toho, že připravovaný projekt splňuje požadavky.
"Ani negativní stanovisko města, ani odpor lidí nestačil pro to, aby kraj přesvědčil, že nerozšíří výrobu, a kraj bohužel rozhodl, že výroba nemá významný dopad na životní prostředí. Je třeba u toho dokumentu dodat, že je to jenom stanovisko, a teď bude záležet, jak bude firma s ním dále nakládat, jestli bude potřebovat stavební povolení nebo bude potřebovat změnu integrovaného povolení," řekl Boháč.
Podle Badurové není projekt zaměřený na navýšení objemu výroby ani na stavbu nové výrobní haly. "Nově instalovaná pec bude schopna tavit očištěné a vysušené třísky vznikající při obrábění, které bude možné vracet zpět do výrobního procesu. Jde o technologické zlepšení, které podporuje principy cirkulární ekonomiky, efektivnější využití materiálových zdrojů a snižování uhlíkové stopy výroby," uvedla.
Dalším krokem bude podle ní žádost o změnu integrovaného povolení. "Naším cílem je uvést modernizovanou technologii do provozu do konce letošního roku, to ale až po získání všech potřebných povolení," uvedla Badurová.
Brembo podle ní k rozvoji závodu v Ostravě dlouhodobě přistupuje odpovědně. "Průběžně investujeme do modernizace provozu a technologií, jejichž cílem je snižovat dopady výroby na okolí. Jen v posledních letech jsme investovali více než 51 milionů korun do pokročilých systémů filtrace vzduchu a další investice v hodnotě téměř 20 milionů korun plánujeme," uvedla Badurová.
Lidé v okolí si už několik let stěžují na zápach z hrabovské průmyslové zóny. Podle studie vědců z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) patří k hlavním původcům zápachu právě Brembo. Firma působí v Ostravě 15 let, zaměstnává přes 1500 lidí.
Boháč řekl, že v zóně by se nic nemělo rozšiřovat, dokud se problém zápachu nevyřeší. Kladně hodnotil jednání města, Bremba a VŠB-TUO, které se konalo tento týden. Škola nyní podle něj připraví postup. "Má na to připravené lidi, které může uvolnit, aby postupně mohli jít do areálu, jít do samotné výroby, odebírat vzorky, vytvořit u sebe unikátní provizorní laboratoř, která bude imitovat to, co se děje ve výrobě, a zkoušet ladit jejich nastavení a případně dodávat technologie, které by měly úplně zbavit zápachu, který z toho procesu je," řekl Boháč.
"Rádi poskytneme naše zkušenosti, dostupná data i výsledky dosavadních investic do modernizace provozu," uvedla Badurová.