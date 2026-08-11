Kraj otevřel v Ostravě nové chráněné bydlení pro 12 klientů

Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě další pobytové sociální zařízení, ve kterém najde domov 12 klientů. Nové chráněné bydlení je určeno pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Dvoupodlažní dům má 12 jednolůžkových pokojů rozdělených do tří samostatných domácností a jeho výstavba vyšla na zhruba 43 milionů korun. Kraj na ni získal dotaci z Národního plánu obnovy. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Novostavba v Ostravě-Mariánských Horách vznikla mezi bytovými domy. "Nechceme naše klienty někde izolovat, naopak. Vedeme je k tomu, aby se do společnosti začlenili a co nejlépe v ní fungovali. I když se jedná o lidi s mentálním postižením, někdy dokonce v kombinaci s fyzickým handicapem nebo duševním onemocněním, chceme, aby zvládali zajít si na nákup nebo si třeba najít během procházek nové známé," řekl hejtmanův náměstek pro sociální oblast Stanislav Kopecký (ANO).
V každé ze tří samostatných domácností jsou čtyři jednolůžkové pokoje, obývací pokoj, kuchyň a sociální zázemí. Součástí domova jsou také prostory pro personál, který je klientům nepřetržitě k dispozici. Pracovníci domova mají v objektu šatnu, kancelář i hygienické zázemí. Nechybí ani technické místnosti.
"Objekt stojí na krajském pozemku o ploše přes 2000 metrů čtverečních, zahrada je osazená stromky a keři. Venkovní prostory jsou uzpůsobené pro trávení volného času klientů. Je tam pergola s posezením, podle zájmu klientů možná přibudou i záhony a další itinerář," řekl náměstek pro investice a majetek Michal Kokošek (ANO).
Nové sociální zařízení je součástí krajské příspěvkové organizace Fontána. "Naším cílem je, aby se nový dům stal skutečným domovem, ne institucí. Klienti zde budou žít co nejběžnějším způsobem života, tedy ve vlastní domácnosti, s podporou našich pracovníků podle svých individuálních potřeb," řekl ředitel organizace Fontána Andrej Foltýnek.
V květnu zahájilo provoz podobné zařízení v Okrajové ulici v Hlučíně na Opavsku, minulý měsíc další v bohumínské části Záblatí.