Kraj podpoří plánovanou stavbu nového zařízení pro seniory v Bohumíně

Moravskoslezský kraj podpoří plánovanou stavbu nového domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Bohumíně na Karvinsku. Náklady na výstavbu domova se 100 lůžky by měly být zhruba 300 milionů korun, kraj na výstavbu přispěje 80 miliony korun. Nové zařízení by ve městě mělo začít fungovat v roce 2032. Novinářům to sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
"Na základě jednání mezi městem a krajem došlo k navýšení zamýšlené kapacity. Nakonec nový domov nabídne 100 lůžek tak, aby se tam mohlo přesunout i 23 klientů z krajského Domova Jistoty," uvedl náměstek hejtmana pro sociální věci Stanislav Kopecký (ANO).
Krajská příspěvková organizace Domov Jistoty provozuje domov pro seniory v areálu bývalých kasáren, kde není vhodné zázemí pro vznik moderního zařízení s dostatečným venkovním prostorem. "Nový domov pro seniory je strategickým projektem a zároveň největší investicí v historii našeho města. Populace stárne a poptávka po volných místech v tomto typu zařízení výrazně poroste," uvedl starosta Bohumína Lumír Macura (nestr.).
Město už dříve uvedlo, že chce na projektu nového domova spolupracovat také s vedením Rychvaldu a Dolní Lutyně, pro jejichž občany by zařízení rovněž mohlo sloužit. Stavba domova by mohla začít v roce 2028. K finanční podpoře se kraj zaváže v memorandu, které s Bohumínem uzavře.
Domov vznikne v lokalitě přímo navazující na centrum Bohumína s dobrou dopravní dostupností a občanskou vybaveností. Město už dokončilo studii rozvoje území, v příštích týdnech zahájí potřebné průzkumy. Následovat bude zadání studie samotného objektu a zahájení projekčních prací pro příjezdové cesty a inženýrské sítě.