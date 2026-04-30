Moravskoslezský kraj začal v Ostravě budovat Moravskoslezskou technologickou akademii (MTA). Nové centrum nabídne středním odborným školám zázemí pro výuku elektromobility, robotiky či digitálních technologií. Stavba by měla být hotová koncem roku 2028. Její vybudování bude stát zhruba 277 milionů korun. Další peníze půjdou do vybavení, jehož cena zatím nebyla stanovena. ČTK to dnes sdělila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.
"Nejde jen o novou budovu, ale o konkrétní krok, jak modernizovat odborné vzdělávání a propojit ho s praxí. Vytváříme prostředí, které pomůže středním školám a pedagogům reagovat na technologické změny a připraví žáky na reálné potřeby trhu práce," řekl hejtman Josef Bělica (ANO).
Součástí budou výukové a školicí prostory i hala s potřebným technologickým zázemím. Chybět nebudou ani učebny, laboratoře virtuální a rozšířené reality, kreativní dílny i specializovaná pracoviště pro praktickou výuku. Součástí budovy budou například i tepelná čerpadla nebo fotovoltaická elektrárna, které mají snížit náklady na její provoz.
Objekt bude sloužit jako centrum pro vývoj výukových pomůcek i další vzdělávání pedagogů. "Věřím, že se nová budova stane přirozeným místem setkávání učitelů. Vyřeší problém se školeními a workshopy pro učitele středních odborných škol. Budeme moci vytvořit ideální podmínky pro jejich vzdělávání, a především praktické části školení," uvedl předseda představenstva Moravskoslezské technologické akademie Jan Meca.
Dodal, že budova poskytne i nové možnosti při vývoji EduBoxů. Jde o online vzdělávací moduly, které mají zjednodušit přípravu učitele na výuku odborného předmětu. Obsahují interaktivní vizualizace, prezentace, didaktické pomůcky a úkoly k ověření znalostí žáků. Moduly jsou vytvářeny odborníky z praxe na aktuální témata. Každé téma je rozděleno podle úrovně znalostí předmětu, a to od začátečníků po pokročilé.
"Nová budova přinese kvalitní zázemí pro práci s technologiemi i sdílení zkušeností mezi pedagogy. Významnou roli v tom hrají také výukové moduly EduBox, které propojují teorii s praxí a usnadňují zavádění inovací přímo do výuky. Právě tato kombinace infrastruktury a obsahu posouvá odborné vzdělávání na novou úroveň," řekl náměstek hejtmana Jan Veřmiřovský (ANO).
MTA patří mezi strategické projekty Moravskoslezského kraje a je dotována z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace.