Kraj zahájil rekonstrukci školy pro děti s postižením v Hlučíně

Moravskoslezský kraj zahájil rekonstrukci Základní školy Generála Svobody v Hlučíně na Opavsku. Modernizace školského zařízení pro děti s mentálním postižením, autismem a dalšími specifickými potřebami bude stát 39 milionů korun, kraj na ni získal evropskou dotaci. Výuka se dočasně bude muset přesunout do náhradních prostor. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Díky úpravě podkroví v objektu přibudou nové učebny i zázemí pro personál. "Nejviditelnější změnou bude úprava tvaru střechy ze sedlové na plochou. Díky tomu se zvětší podkrovní prostory, které využijeme pro nové učebny. Vznikne zde cvičná kuchyně, terapeuticko-relaxační místnost a snoezelen. V podkroví také přibude zázemí pro metodika prevence a výchovného poradce. Kvůli této rekonstrukci bude nutné na celý příští školní rok přenést výuku do náhradních prostor,“ řekl náměstek hejtmana pro školství a sport Jan Veřmiřovský (ANO).
Náhradní prostory pro žáky budou fungovat v Základní škole Rovniny, na Dětském ranči v Hlučíně a v Kulturním domě Hlučín. Provoz dětské družiny bude po dobu rekonstrukce přesunut na Odborné učiliště a Praktickou školu v Hlučíně.
Součástí projektu je také vybudování nového výtahu. "Doposud byla bezbariérovost řešena schodišťovou plošinou pouze do prvního patra budovy. Nový výtah bude přiléhat k fasádě objektu a obslouží všechna podlaží. V objektu kraj také vybuduje novou výdejnu stravy, aby už děti nemusely na obědy docházet do jiných škol," doplnila mluvčí.
Rekonstrukce by měla být hotová během příštích letních prázdnin, výuka by se tak do opravených prostor měla vrátit v září příštího roku. Na stavbu kraj získal dotaci 34 milionů korun z evropského Integrovaného regionálního operačního programu.